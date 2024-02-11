Наслідки ворожого обстрілу: на півдні України є влучання на території об’єкта інфраструктури

Сьогодні вночі російські окупанти здійснили ще одну масовану дронову атаку, внаслідок якої на Київщині виникла пожежа, на півдні України є влучання на території об’єкта інфраструктури.

Про це повідомили у Силах оборони півдня та глава Київської ОДА Руслан Кравченко.

Відомо, що вночі ворог в черговий раз атакував Київську область. Завдяки вдалій роботі мобільно вогневих груп влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано.

Внаслідок падіння уламків дронів на території одного з підприємств виникла пожежа. Пошкоджені декілька будівель підприємства: складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля, легковий автомобіль та навантажувач.

Також вночі в операційні зоні Сил оборони півдня України під час масованої дронової атаки напружена робота підрозділів протиповітряної оборони тривала понад 5,5 годин.

"Пріоритетом ворога знов була прибережна смуга інфраструктури та агропромислові об'єкти. Через влучання в один з них в Миколаєві спалахнула пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено навколишні житлові будинки, приватний автотранспорт місцевих мешканців та газогін. Попередньо відомо про одного пораненого цивільного", – зазначили у Силах оборони півдня.

В резульаті роботи мобільних вогневих груп, 18 безпілотників знищили на Миколаївщині, 4 – на Одещині і по 1 – на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині.