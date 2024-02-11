Уламки збитого "Шахеда" впали у населеному пункті Житомиршини, – ОВА

У ніч на 11 лютого ворог атакував Україну безпілотниками. Сили ППО знищили 40 з 45 ворожих дронів, та уламки одного зі збитих "шахедів" впали на території населеного пункту у Житомирській області.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Сьогодні під час повітряної тривоги відбулося падіння уламків дрона-камікадзе на території одного з населених пунктів області. Жертв та постраждалих немає", – повідомив голова ОВА.

Окупанти завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з районів Балаклава та мис Чауда – Крим. Повітряні сили знищили 40 ворожих дронів.