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За добу ЗСУ знищили ще 930 російських окупантів

Також знищено 12 ворожих танків та 14 броньованих машин. 

За добу ЗСУ знищили ще 930 російських окупантів
Фото: скріншот відео

За добу Сили оборони знищили 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
  • танків ‒ 6406 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
  • артилерійських систем – 9475 (+16) од,
  • РСЗВ – 981 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 666 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7257 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)

Дані уточнюються.

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