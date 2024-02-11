За добу ЗСУ знищили ще 930 російських окупантів

За добу Сили оборони знищили 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 395200 (+930) осіб,
- танків ‒ 6406 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11956 (+14) од,
- артилерійських систем – 9475 (+16) од,
- РСЗВ – 981 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 666 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7257 (+22),
- крилаті ракети ‒ 1881 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12592 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 1513 (+1)
Дані уточнюються.
- Впродовж доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень.