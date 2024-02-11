За добу ЗСУ знищили ще 930 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.02.24 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За добу Сили оборони знищили 930 російських окупантів, 12 танків, 14 броньованих машин ворога та спеціальну техніку.

Також знищено 12 ворожих танків та 14 броньованих машин.

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