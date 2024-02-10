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Литва передала українським військовим зимовий одяг та обладнання

Йдеться про десятки тисяч комплектів зимового одягу.

Литва передала українським військовим зимовий одяг та обладнання
міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Литва передала українським військовим зимовий одяг та обладнання. 

Про це повідомляє Міноборони Литви. 

Зазначається, що цього разу литовська армія доставила та передала українській армії необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу.

“Ми забезпечуємо десятки тисяч українських воїнів спорядженням та одягом, які вкрай необхідні для проживання на природі в холодну пору року. Кожен наш пакет підтримки – це додатковий крок до перемоги”, – повідомив міністр оборони Арвідас Анушаускас.

Раніше Литва передала пакет військової допомоги для України, у який ввійшли системи детонації та патрони для протитанкових гранатометів.

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