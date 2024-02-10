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Частина Броварів на Київщині знеструмлена через аварію

Тривають ремонтні роботи.

Частина Броварів на Київщині знеструмлена через аварію
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Через аварійне відключення частина міста Бровари Київської області залишилася без світла.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

“За інформацією ДТЕК внаслідок аварійного відключення лінії 10кВт частина міста залишається без електроенергії”, − зазначив міський голова.

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Фахівці виявили місце пошкодження і проводять ремонтні роботи. 

Також наразі пошкоджену лінію перемикають на резервну.

  • У січні СБУ затримала “вагнерівця” за коригування російських ударів, які мали знеструмити Київ. Російська воєнна розвідка “закинула” агента з Білорусі в Україну для проведення диверсій. 
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