Частина Броварів на Київщині знеструмлена через аварію

Через аварійне відключення частина міста Бровари Київської області залишилася без світла.
Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.
“За інформацією ДТЕК внаслідок аварійного відключення лінії 10кВт частина міста залишається без електроенергії”, − зазначив міський голова.
Фахівці виявили місце пошкодження і проводять ремонтні роботи.
Також наразі пошкоджену лінію перемикають на резервну.
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