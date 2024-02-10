Частина Броварів на Київщині знеструмлена через аварію

Також наразі пошкоджену лінію перемикають на резервну.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко .

Через аварійне відключення частина міста Бровари Київської області залишилася без світла.

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