Російська воєнна розвідка “закинула” агента з Білорусі в Україну для проведення диверсій.

Служба безпеки під час багатоетапної спецоперації затримала бойовика із угруповання “Вагнер”, якого російська воєнна розвідка “закинула” в Україну для проведення диверсій.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Він отримав завдання прибути з Білорусі до Рівненської області для коригування повітряних атак РФ по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Про такі плани агресора СБУ дізналася ще під час перебування ворожого диверсанта на території РБ.

З того часу українська спецслужба поетапно задокументувала його злочинні дії від перетину держкордону до прибуття на місце вчинення диверсії в Україні. Зловмисника затримали “на гарячому”, коли він намагався закріпити декілька GPS-трекерів на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

За сигналами “маячків” окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Як встановило розслідування, затримали громадянина Білорусі, який входить до агентурного апарату російського ГРУ. З 2014 до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань “Л/ДНР” і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку повномасштабного вторгнення РФ бойовик вступив до російської приватної військової компанії “Вагнер”, у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до Білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки РФ щодо підготовки диверсій на прикордонній території України.

Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ст. 113 (диверсія) та ⁠ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Спецоперацію проводили спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва обласної прокуратури.