Чи доречно називати Київгуму українським виробником тактичних аптечок і до чого тут Китай

Тож чи доречно взагалі називати Київгуму «українським виробником тактичних аптечок», які матеріали представила СБУ й що каже керівництво компанії, а також до чого тут погані турнікети — читайте в нашому тексті.

Київгума відкидає звинувачення. У компанії переконують, що все це умисні спроби усунути її від тендерів Міноборони на користь товарів китайського виробника. Щоправда, ще донедавна на сайті Київгуми можна було знайти, наприклад, турнікет, підозріло схожий на китайську підробку CAT .

За версією Служби безпеки, компанія буцімто продавала свою продукцію росіянам уже після 24 лютого 2022 року через естонського посередника. Ще й не абияку, а засоби тактичної медицини.

На початку січня медіа сколихнула новина, що СБУ обшукує «єдиного виробника тактичних аптечок в Україні» — ТОВ «Київгума». А одного бенефіціара заарештували на два місяці.

Фото: Київгума

Коротко про справу

5 січня після проведених напередодні обшуків джерела у правоохоронних органах показали буцімто листування директорки відділу логістики Київгуми Тетяни Мисак із засновником російської компанії, де вони в листопаді 2023 року домовлялися про постачання до Санкт-Петербурга й Москви декількох позицій продукції Київгуми.

У представлених матеріалах зазначено, що копії листувань також надсилали на пошту Антонові Кравцю (співзасновник Київгуми), Сергієві Друзенку (начальник відділу зовнішньо-економічних зв'язків Київгуми) й Олександрові Уткіну (член правління естонської компанії Scanvic Chem OÜ, через яку, за версією правоохоронців, і пролягав шлях схеми).

Серед оприлюднених матеріалів також фото телефона з листуванням, скан накладної Scanvic Chem OÜ для російської компанії з товарами Київгуми, а також фото джгута й етикетки Київгуми з датою виготовлення за червень 2022 року, узяте на сайті росіянина, який пише огляди зброї та засобів військової медицини. Також скрин допису російського військового, який хизується кількома десятками коробок з джгутами Київгуми, виготовленими в липні 2022 року.

Серед зазначених у накладній товарів — дитячі соски, напальчники, бинт Мартенса. Саме останнє правоохоронці подають як засіб тактичної медицини. Утім варто зазначити, що до тактичної аптечки цей бинт не входить.

Фото: надано джерелами

Фото: надано джерелами

У Київгумі відкидають звинувачення в торгівлі з росіянами після повномасштабного вторгнення. До лютого 2022 року співпрацювали, після — ні, запевняв гендиректор компанії Андрій Острогруд.

На обурені коментарі в соцмережах, чи етично взагалі було торгувати з країною-агресором після 2014 року, знаходилися ті, хто писав у стилі «всі так робили».

З естонською ж компанією Scanvic Chem OÜ співпрацюють десятки років, каже гендиректор. Товари ці поставляли їм завжди, а про те, що вони перепродували їх далі, нічого не знали.

У Scanvic Chem OÜ підтверджують — згадану продукцію Росії продавали, але засобів такмеду у списку не було. Київгума, кажуть естонці, до цього не причетна, у договорах ніякої заборони не прописували, і законодавство Естонії не забороняє торгувати з РФ.

За словами Острогруда, Київгума на якийсь час зупиняє постачання естонській компанії, а угоди переглядатимуть.

Зазначимо, згідно з відкритими даними сервісу ImportGenius, естонська фірма справді постачала у 2023 році двом російським компаніям зазначені в накладній товари, без засобів такмеду. Доставку виконувала ще одна естонська логістична компанія — Pilver Transport Ou. Щодо Київгуми — їхні останні постачання в РФ, відповідно до цього сервісу, були дійсно в перших числах лютого 2022 року.

Острогруд уникає відповідей про оприлюднене листування з росіянами. «Чи було фактично таке листування, поки що не знаю! Не маю можливості поспілкуватись з Антоном і Тетяною! Згодом обов'язково відпишу, чи був факт, чи це "придумані історії"!? І потім будемо з цим "розбиратись"!» — писав 6 січня гендиректор, перебуваючи за кордоном. (Тобто за цілу добу скандалу він нібито не знайшов можливості запитати в колег, чи вони дійсно листувалися з росіянами. — LB.ua).

Фото: Андрій Острогруд/Facebook

Згодом казав журналістам, що коментуватиме листування після наради з адвокатами. Утім коментаря немає досі. Тільки зауваження, що напередодні обшуків у кількох його колег виявили злам телефонів.

Щодо джгутів Київгуми на фото російських військових, то СБУ не може стверджувати, що ці товари потрапили до Росії саме через закупівлі в компанії, наголошує Острогруд. Це насправді резонне зауваження.

Зазначимо, на захист української компанії виступило чимало публічних людей. Вони попросили не поспішати з висновками. Зокрема, Георгій Тука, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, а також Олександр Гадомський, засновник і директор української компанії SICH, що виготовляє турнікети — єдиний вітчизняний виробник, якого рекомендує спільнота активістів у сфері такмеду поряд з американськими сертифікованими аналогами.

Фото: Київгума

То що ж там з аптечками?

Острогруд звинувачує СБУ у спробі усунути Київгуму від тендерів Міноборони на постачання тактичних аптечок для армії. Мовляв, роблять це на користь постачальника аптечок китайського виробництва.

Варто зазначити, що це вже не перший конфлікт правоохоронців і Київгуми — попередній стався в серпні 2023 року, коли слідчі розглядали справу про постачання 100 тис. аптечок армії за гуманітарною угодою 2021–2022 років.

Цей випадок Острогруд коментував в інтерв’ю «NV Бізнес» так: «Такі дії допомагають моїм опонентам, які хочуть постачати замість Київгуми до армії неякісні китайські аптечки й на цьому заробити. У слідчих немає жодного фактажу чи підстав. Йдуть спроби щось нарити чи накрутити».

Але чи справедливо Київгумі нарікати на китайське виробництво?

Гляньмо, які товари є в аптечках, котрі продає та постачає війську компанія. Це скриншот з документації тендеру за 2017 рік на партію військових аптечок.

Фото: з тендерної документації

Оскільки найбільш обговорюваним засобом у тактичній аптечці досі залишається турнікет, звернімо увагу саме на нього. Тут він записаний як «засіб для зупинки кровотечі механічний з воротком».

Тобто Київгума сама виготовляє турнікети? Насправді ні.

Офіційно Київгума (яка, до речі, сама себе позиціонує виробником аптечок) стверджує, що в аптечці лежить турнікет компанії SICH. Його видно на фото з аптечками — і там, де пакували коробки для війська, і з виставкових стендів.

Але ще донедавна на сайті Київгуми можна було знайти «Засіб для зупинки кровотечі механічний типу CAT». Тобто це не американський сертифікований CAT. Сама сторінка нині недоступна, але зображення цього турнікета досі показує гугл. І в багатьох моментах він дуже схожий на китайську підробку — наприклад, заклеєна стрічка часу, металевий вороток.

Принагідно нагадуємо про наш текст «7 речей, які важливо знати про турнікети, і чому китайські та саморобні турнікети не ОК».

Фото: скриншот з пошуковика

Фото: скриншот з пошуковика

А ось турнікет китайського виробництва:

Фото: скриншот з популярного китайського інтернет-магазину

Чи потрапляли ці турнікети до аптечок військових — невідомо. Утім відомо, що в аптечках Київгуми військові іноді замість SICH знаходили інший товар. Це не заперечували і в Київгумі.

Фото: скриншот з фб-сторінки Київгуми

Зауважимо, що тут не вказано, який це «інший турнікет». Ким сертифікований? Які документи має? Які турнікети потрапляють в аптечки військових сьогодні?

На згаданому турнікеті на сайті Київгуми акцентувала увагу й Маша Назарова, інструкторка з такмеду, яка має сертифікацію американської Національної асоціації екстрених медичних техніків.

«Не можна одною рукою робити х*йові вироби і сцяти в очі покупцю, а другою просити допомоги "ой, нас пресують". Якщо вони дійсно торгували з РФ — мають сидіти. Якщо ні — китайські турнікети ми їм не пробачимо, хай би що інше вони не робили», — коментувала Назарова у твіттері ситуацію довкола компанії.

Якщо говорити про інші засоби в аптечках (знову нагадаємо, що Київгума називає себе виробником) — пригадуєте естонську логістичну компанію Pilver Transport Ou, яка доставляла росіянам соски і бинти? Згідно з даними сервісу ImportGenius, з нею співпрацює і Київгума — естонці в липні 2023 року доставляли українцям такі товари, як підсумки для аптечок, оклюзійні наліпки, атравматичні ножиці й аналог ізраїльського бандажу. Країна-виробник — CN, що позначає Китай.

Фото: скриншот із сервісу ImportGenius

Тож тут виникає цілком логічне запитання — скільки з них потрапило до військових аптечок, промаркованих етикеткою Київгуми? Якої вони якості? Бо якщо для атравматичних ножиць це ще не так принципово, то про оклюзійну наліпку цього не скажеш.

Звідси ж інше питання, але вже не до Київгуми — коли в Україні врешті розроблять стандарти якості кожного елемента тактичних аптечок і наплічників бойових медиків? Бо саме це має перешкоджати потраплянню до української армії китайського мотлоху, а не бізнесові розбірки.