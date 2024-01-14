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Зеленський пообіцяв більше дронів, систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби

"Є нові пакети підтримки для наших воїнів".

Зеленський пообіцяв більше дронів, систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ЗСУ більше безпілотників, систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у його сьогоднішньому зверненні.

“Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони. Дронів буде більше”, − сказав він.

Він додав, що готуються “чергові хороші новини щодо ППО”. 

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“Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше”, − сказав президент. Зеленський також підкреслив, що “незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії”.

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