Зеленський пообіцяв більше дронів, систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв ЗСУ більше безпілотників, систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби.
Про це йдеться у його сьогоднішньому зверненні.
“Загалом, перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Є нові пакети підтримки для наших воїнів. Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання – дрони. Дронів буде більше”, − сказав він.
Він додав, що готуються “чергові хороші новини щодо ППО”.
“Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ – засоби радіоелектронної боротьби – буде більше”, − сказав президент. Зеленський також підкреслив, що “незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії”.
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