"Відчули запах війни". Ігнат розповів, чому країни ЄС посилюють ППО

Речник Повітряних сил впевнений, країни-сусіди з Україною не просто так підсилюють свої ППО на кордоні.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що європейські країни, які межуть з Україною не просто так підсилюють свої ППО та авіацію на кордоні. Речник розмірковує, ймовірно, "відчули запах війни", тому посилюють захист, — пише "Дзеркало тижня".

"Кожна країна посилюється, це і Польща, і Румунія, і Словаччина та інші країни, намагаючись отримати сьогодні перспективні системи ППО та інше озброєння, зокрема, й авіаційні комплекси, літаки. Те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало", — зазначає речник.

Адже вже були випадки, коли російські дрони чи ракети потрапляли в повітряний простір європейських країн, тому очікувано, що вони зміцнюють системи оборони.