Росіяни продовжують активно штурмувати Авдіївку, — ЗСУ

Окупанти утримують близько 40 тисяч солдат біля міста.

Армія РФ утримує біля Авдіївки близько сорока тисяч своїх солдат та продовжує активно штурмувати українські позиції.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Станом на зараз у районі Авдіївки Росія утримує близько 40 тисяч солдатів. Ворожа піхота ховається в окопах, а техніку стараються тримати подалі від передової.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах", — наголосив речник.

Також, ворог активно використовує дрони для атак на фронті.