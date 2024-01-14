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Росіяни продовжують активно штурмувати Авдіївку, — ЗСУ

Окупанти утримують близько 40 тисяч солдат біля міста.

Росіяни продовжують активно штурмувати Авдіївку, — ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Армія РФ утримує біля Авдіївки близько сорока тисяч своїх солдат та продовжує активно штурмувати українські позиції.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Станом на зараз у районі Авдіївки Росія утримує близько 40 тисяч солдатів. Ворожа піхота ховається в окопах, а техніку стараються тримати подалі від передової.

"Десь приблизно ворог тримає одну й ту саму кількість особового складу. Техніку застосовує з глибини, тобто старається її не тримати на передовій, тому що її майже одразу наші воїни знищують. А піхота ховається по окопах", — наголосив речник.

Також, ворог активно використовує дрони для атак на фронті.

  • На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. За добуСили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки та Авдіївки.
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