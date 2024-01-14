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Російська авіація обстріляла Невське на Луганщині, — ОВА

Люди весь день просиділи в укриттях.

Російська авіація обстріляла Невське на Луганщині, — ОВА
Фото: Сергій Гайдай

Впродовж доби російська армія двічі завдавала авіаційних ударів по Невському Луганської області. Жителі весь день перебували в укриттях.

Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Вчора близько 12:00 в селі сталося 10 вибухів, увечері – ще чотири. Місцеві увесь день перебували в укриттях. Наслідки руйнувань наразі уточнюємо", – зазначив він.

Загалом росіяни здійснили 14 авіаційних нальотів, вдаривши ще й по Білогорівці та Серебрянському лісу. 

Нещодавно, на окуповане місто Рубіжне в Луганській області з російського літака впала авіабомба.

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