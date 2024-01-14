Через російські обстріли на Херсонщині постраждали шестеро цивільних, — ОВА

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. За минулу добу противник здійснив 103 обстріли з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.По Херсону ворог випустив 28 снарядів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — ідеться у повідомленні голови ОВА.