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Через російські обстріли на Херсонщині постраждали шестеро цивільних, — ОВА

Ворог продовжує терор у Херсонській області.

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали шестеро цивільних, — ОВА
Обстріл Херсона
Фото: скріншот

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. За минулу добу противник здійснив 103 обстріли з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.По Херсону ворог випустив 28 снарядів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — ідеться у повідомленні голови ОВА.

  • Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів. 
  • На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників. 
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