Через російські обстріли на Херсонщині постраждали шестеро цивільних, — ОВА

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали ударів по населених пунктах Херсонської області. За минулу добу противник здійснив 103 обстріли з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.По Херсону ворог випустив 28 снарядів.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру. Через російську агресію 6 людей дістали поранення", — ідеться у повідомленні голови ОВА.
- Росіяни щоденно б'ють по мирних мешканцях області, завдаючи ударів з окупованої її частини. Сили оборони в листопаді змогли закріпитися на деяких позиціях на лівобережжі, аби відсунути ворога якомога далі та убезпечити мирних від постійних ударів.
- На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників.