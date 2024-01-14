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Україна також захищатиме Британію у разі атаки на неї, – Шмигаль про двосторонню угоду

Прем’єр звернув увагу, що угода є двосторонньою, партнерською.

Україна також захищатиме Британію у разі атаки на неї, – Шмигаль про двосторонню угоду
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що безпекова угода між Україною та Великобританією є справедливою угодою, двосторонньою і партнерською, повідомляє Укрінформ. 

“Дуже важливо, що це справедлива угода. Вона двостороння, вона партнерська. Вона про наше союзництво з Великою Британією. Вона про те, що після завершення цієї війни не лише Великобританія має протягом 24 годин зреагувати, якщо відбудеться агресія проти України. Україна також буде захищати свого союзника, свого партнера, протягом 24 годин реагувати в той або інший спосіб для підтримки Великої Британії, якщо Росія захоче атакувати”, – сказав Шмигаль в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що зазначена угода укладена на 10 років і включає в себе всі напрямки співробітництва як у сфері безпеки, так і у сфері фінансової, санкційної підтримки.

Ця угода стала еталоном. І дуже важливо, що в еталоні включені максимальні гарантії для нашої держави і є співробітництво у всіх сферах – підтримка України на землі, в повітрі, на морі, в кіберпросторі, в політичному просторі”, – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що це перший міжнародний договір такого рівня, і висловив упевненість, що ця практика буде продовжена.

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