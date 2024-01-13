Головне за суботу, 13 січня: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар'їнкою, візит нового очільника МЗС Франції

Бої під Авдіївкою, 49 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пожежа в ТРЦ столиці, вибори в Тайвані. Яким запам’ятається 689-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Загалом за добу ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 січня – в нашій новині.

Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. 5 разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були районний центр, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач. Потрощений гаражний кооператив. Там виникла пожежа, яку вже приборкали.

Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Дніпропетровщиною ППО збила дві ворожі ракети. Ворожі цілі збили у Криворізькому районі.

У вечірньому зверненні 13 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей.

Перша зустріч була в онлайн-форматі – з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Сторони обговорили спільну безпеку в Європі. Президент подякував лідерам коаліції за розуміння того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй.

“Також сьогодні провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно, що перший візит пана міністра – саме в Україну і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам і, зокрема, Франції – за дуже серйозне посилення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів, допомогу нашому народові”, – сказав президент.

Він зазначив, що сьогодні сторони обговорили оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО.

У Соломʼянському районі Києва горів торгово-розважальний центр «Космополит».

У ДСНС повідомили, що о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана. Станом на 16.58 ліквідація пожежі тривала.

У ДСНС зазначили, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. На місці працювало 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Мер Києва Кличко заявив, що до медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі. Це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі із скаргами на отруєння продуктами горіння.

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Кандидат Хоу Юй-і від Гоміньдану, основної опозиційної сили на Тайвані, визнав свою поразку.

Кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Цинде перемагає на виборах президента острова, які Китай назвав вибором між війною і миром, пише Reuters.

Лай мав двох суперників у боротьбі за президентське крісло — Хоу Юй-і з найбільшої опозиційної партії Тайваню Гоміньдан та колишнього мера Тайбея Ко Вень-цзе з невеликої Тайванської народної партії, заснованої у 2019 році.

Раніше тайванські ЗМІ повідомляли про дані попереднього підрахунку голосів, за якими Хоу посів друге місце з приблизно 2,7 мільйонами голосів, тоді як Ко отримав дещо більше двох мільйонів голосів.

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