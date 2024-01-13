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Головне за суботу, 13 січня: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар'їнкою, візит нового очільника МЗС Франції

Бої під Авдіївкою, 49 бойових зіткнень, ворожі обстріли, пожежа в ТРЦ столиці, вибори в Тайвані. Яким запам’ятається 689-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 13 січня: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар'їнкою, візит нового очільника МЗС Франції

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 49 бойових зіткнень.

Загалом за добу ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався поліпшити тактичне положення.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 січня – в нашій новині.

Увесь день агресор гатив по Нікопольщині. 5 разів відкривав вогонь з артилерії, скерував майже десяток дронів-камікадзе.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударом були районний центр, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Пошкоджені багатоповерхівка, 6 приватних будинків, декілька господарських споруд, авто, лінія електропередач. Потрощений гаражний кооператив. Там виникла пожежа, яку вже приборкали.

Ніхто з людей не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні вранці над Дніпропетровщиною ППО збила дві ворожі ракети. Ворожі цілі збили у Криворізькому районі.

У вечірньому зверненні 13 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей.

Перша зустріч була в онлайн-форматі – з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Сторони обговорили спільну безпеку в Європі. Президент подякував лідерам коаліції за розуміння того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй.

“Також сьогодні провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно, що перший візит пана міністра – саме в Україну і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам і, зокрема, Франції – за дуже серйозне посилення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів, допомогу нашому народові”, – сказав президент.

Він зазначив, що сьогодні сторони обговорили оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО.

У Соломʼянському районі Києва горів торгово-розважальний центр «Космополит».

У ДСНС повідомили, що о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана. Станом на 16.58 ліквідація пожежі тривала.

У ДСНС зазначили, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. На місці працювало 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Мер Києва Кличко заявив, що до медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі. Це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі із скаргами на отруєння продуктами горіння.

У суботу, 13 січня, на Тайвані відбулися президентські та парламентські вибори. Кандидат Хоу Юй-і від Гоміньдану, основної опозиційної сили на Тайвані, визнав свою поразку.

Кандидат від керівної Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Цинде перемагає на виборах президента острова, які Китай назвав вибором між війною і миром, пише Reuters.

Лай мав двох суперників у боротьбі за президентське крісло — Хоу Юй-і з найбільшої опозиційної партії Тайваню Гоміньдан та колишнього мера Тайбея Ко Вень-цзе з невеликої Тайванської народної партії, заснованої у 2019 році.

Раніше тайванські ЗМІ повідомляли про дані попереднього підрахунку голосів, за якими Хоу посів друге місце з приблизно 2,7 мільйонами голосів, тоді як Ко отримав дещо більше двох мільйонів голосів.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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