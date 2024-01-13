Сухопутні війська ЗСУ показали, як БМП Bradley вивела з ладу російський Т-90М “Прорыв”.

“БМП Бредлі проти ворожого танку Т-90М «Прорив» в районі Степового, що на Авдіївському напрямку. Перемогла американська техніка. Екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинку крутитися башта. А наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона”, - йдеться в повідомленні.

Декілька днів тому Сили спецоперацій знищили ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С" на Південному напрямку. Оператори ССО навели вогонь HIMАRS.

Також нещодавно Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина". РЕБ "Билина" є одним з найсучаніших комплексів окупантів.