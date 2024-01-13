Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
ГоловнаСуспільствоВійна

БМП Bradley знешкодила російський Т-90М “Прорыв”

А український FPV-дрон добив ворожу техніку.

БМП Bradley знешкодила російський Т-90М “Прорыв”
Фото: скріншот відео

Сухопутні війська ЗСУ показали, як БМП Bradley вивела з ладу російський Т-90М “Прорыв”. 

“БМП Бредлі проти ворожого танку Т-90М «Прорив» в районі Степового, що на Авдіївському напрямку. Перемогла американська техніка. Екіпаж 47 ОМБр вивів із ладу систему російського танку, у якого почала без зупинку крутитися башта. А наша славетна рота ударних БпЛА добила машину за допомогою FPV-дрона”, - йдеться в повідомленні.

Декілька днів тому Сили спецоперацій знищили ворожі "Торнадо-Г" і "Мста-С" на Південному напрямку. Оператори ССО навели вогонь HIMАRS.

Також нещодавно Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина". РЕБ "Билина" є одним з найсучаніших комплексів окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies