Україна може перемогти і відновити свою територіальну цілісність, – глава Міноборони Болгарії

Тодор Тагарев зауважив, що оборонна індустрія Болгарії “працює цілодобово без вихідних” для забезпечення допомоги Україні.

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев вважає, що Україна може перемогти у війні проти Росії.

Про це він сказав у інтерв'ю “Голосу Америки”.

Тагарев повідомив, що Болгарія постачає Україні системи озброєнь радянських часів, які перебувають у робочому стані, оскільки українські військові знайомі з ними, і їхня експлуатація не потребує додаткового навчання.

“Що важливіше, так це виробництво боєприпасів, стрілецької зброї та легких озброєнь у Болгарії. Це та область виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася за радянських часів, і ця спеціалізація зберігається багато років. Оборонна індустрія працює цілодобово без вихідних, і значна частина цієї продукції йде в Україну безпосередньо чи через третіх осіб”, – заявив Тагарев.

Міністр зазначив, що Болгарія має намір продовжувати виробництво боєприпасів за радянськими стандартами в найближчому майбутньому, але також працює над переходом до стандартів НАТО – і те, й інше озброєння користується високим попитом у ЗСУ.

Крім постачань, Болгарія також надає Києву інші види допомоги, у тому числі підготовку військового персоналу та навчання іноземних мов.

“На прохання України ми зобов'язалися готувати по одній піхотній роті за раз, але це може означати кілька рот на рік. Ми можемо це зробити, і ми також запропонували Україні навчати, наприклад, військових лікарів”, – повідомив Тагарев.

Міністр наголосив, що, незважаючи на зміни уряду в Болгарії, у парламенті країни зберігається переважна більшість прихильників євроатлантичної політики Софії, що, зокрема, означає підтримку безпеки України та врегулювання військового конфлікту у рамках міжнародних норм.

“Я вважаю, що Україна може перемогти. Вона може відновити свою територіальну цілісність за умови постійної підтримки з боку демократичних країн, включаючи політичну, фінансову та не в останню чергу військову підтримку”, – заявив Тагарев.

Він додав, що чого Україна справді дуже потребує, то це повітряної потужності, щоб усунути перевагу Росії в небі, а також для підтримки військ, коли вона буде готова відновити наступальні дії.

“Якщо Путіну дозволять хоча б частково досягти своєї мети, це означатиме підвищені ризики для безпеки Європи і особливо для країн східного флангу НАТО, однією з яких є Болгарія. Тому у наших стратегічних інтересах, щоб Україна витримала російську агресію та відновила територіальну цілісність”, – заявив Тагарев.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський провів онлайн-зустріч з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Сторони обговорили спільну безпеку в Європі. Президент подякував лідерам коаліції за розуміння того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй.