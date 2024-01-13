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Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО

Крім того, сьогодні глава держави обговорив із лідерами парламентської коаліції Болгарії питання спільної безпеки у Європі.

Зеленський обговорив з новим главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії, а також посилення ППО
Володимир Зеленський і новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне
Фото: скріншот відео

У вечірньому зверненні 13 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей. 

Перша зустріч була в онлайн-форматі – з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Сторони обговорили спільну безпеку в Європі. Президент подякував лідерам коаліції за розуміння того, що російська агресія є загрозою для щастя й добробуту всіх європейських націй.

“Також сьогодні провів зустріч із новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно, що перший візит пана міністра – саме в Україну і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам і, зокрема, Франції – за дуже серйозне посилення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів, допомогу нашому народові”, – сказав президент.

Він зазначив, що сьогодні сторони обговорили оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво і дронів, і артилерії, і подальше посилення ППО. 

“Я поінформував про роботу щодо Формули миру. Вдячний Франції за активну участь у цій глобальній роботі”, – повідомив глава держави. 

Зеленський зауважив, що вже йде підготовка до форуму в Давосі. До представлення української позиції та можливостей – “спільних можливостей усіх у світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора”.

 

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня, новий глава МЗС Франції Стефан Сежурне прибув до Києва. Він обговорив з главою МЗС України Дмитром Кулебою постачання систем ППО та ракет, а також вступ УКраїни до НАТО та ЄС.

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