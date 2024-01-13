Глава МЗС Кулеба обговорив із французьким колегою постачання систем ППО та ракет

Міністр закордонних справ України під час візиту свого колеги Стефана Сежурне в Київ 13 січня провів двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці. Дипломати обговорили постачання систем і ракет для захисту українського неба, скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО і шлях України до ЄС, — пише "Інтерфакс.Україна".

Кулеба подякував Франції за підтримку інтеграції України до ЄС і НАТО. Міністр наголосив, що Франція відіграла ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС, окремо відзначивши роль президента Еммануеля Макрона в ухваленні цього рішення.

"Ми вдячні Франції за всебічну підтримку України, зокрема посилення нашої ППО. Сьогодні ми обговорили подальші поставки систем і ракет для захисту українського неба, а також поставку в Україну дронів", — зазначив Кулеба.

Ще однією темою переговорів став рух України до ЄС і НАТО. Українській міністр сказав, що із французьким колегою скоординували позиції на саміті Альянсу у Вашингтоні та подальші кроки для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Не менш твердою є роль Парижа на підтримку інтеграції України в НАТО. І ми сьогодні скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО", — зазначив Кулеба.

Також міністри домовилися працювати разом над подальшим залученням країн Азії, Африки, Латинської Америки до Формули миру Володимира Зеленського.

Крім цього, сторони порушували питання заморожених російських активів і створення спецтрибуналу за злочин російської агресії.

"Ми розуміємо, що і там, і там є певні юридичні застереження. Але є налаштованість і в Києві, і в Парижі шукати розумні, збалансовані рішення, щоб ці обидві ініціативи були реалізовані", — наголосив Кулеба.

Сьогодні, 13 січня, до Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.