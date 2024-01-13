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Глава МЗС Кулеба обговорив із французьким колегою постачання систем ППО та ракет

Ьакож колеги обговорили вступ УКраїни до НАТО та ЄС.

Глава МЗС Кулеба обговорив із французьким колегою постачання систем ППО та ракет
Фото: скріншот

Міністр закордонних справ України під час візиту свого колеги Стефана Сежурне в Київ 13 січня провів двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці. Дипломати обговорили постачання систем і ракет для захисту українського неба, скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО і шлях України до ЄС, — пише "Інтерфакс.Україна".

Кулеба подякував Франції за підтримку інтеграції України до ЄС і НАТО. Міністр наголосив, що Франція відіграла ключову роль у наданні Україні статусу кандидата на членство в ЄС, окремо відзначивши роль президента Еммануеля Макрона в ухваленні цього рішення.

"Ми вдячні Франції за всебічну підтримку України, зокрема посилення нашої ППО. Сьогодні ми обговорили подальші поставки систем і ракет для захисту українського неба, а також поставку в Україну дронів", — зазначив Кулеба.

Ще однією темою переговорів став рух України до ЄС і НАТО. Українській міністр сказав, що із французьким колегою скоординували позиції на саміті Альянсу у Вашингтоні та подальші кроки для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

"Не менш твердою є роль Парижа на підтримку інтеграції України в НАТО. І ми сьогодні скоординували кроки на шляху до Вашингтонського саміту НАТО", — зазначив Кулеба.

Також міністри домовилися працювати разом над подальшим залученням країн Азії, Африки, Латинської Америки до Формули миру Володимира Зеленського.

Крім цього, сторони порушували питання заморожених російських активів і створення спецтрибуналу за злочин російської агресії.

"Ми розуміємо, що і там, і там є певні юридичні застереження. Але є налаштованість і в Києві, і в Парижі шукати розумні, збалансовані рішення, щоб ці обидві ініціативи були реалізовані", — наголосив Кулеба.

Сьогодні, 13 січня, до Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

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