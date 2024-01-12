Найближчими днями Дональд Туск планує відвідати Київ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планує візит до Києва "найближчими днями".
Про це, як повідомляє Європейська правда", Дональд Туск заявив у інтерв’ю польським ЗМІ, зокрема телеканалу TVN24.
Дональд Туск планує 15 січня зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, зокрема щоб обговорити візит до Києва.
"Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві", – підкреслив голова уряду Польщі.
Він додав, що хоче, аби вся польська держава діяла солідарно в питаннях України, безпеки і політики щодо Росії.
- В кінці минулого року повідомлялось, що польський прем'єр Дональд Туск під час візиту до Києва планує обговорити, зокрема, питання блокади кордону.
- Якщо Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни, заявив глава польського уряду Дональд Туск.
- Очільник польського уряду Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати польсько-український кордон.