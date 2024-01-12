Найближчими днями Дональд Туск планує відвідати Київ

Президент Ради Європейського Союзу Дональд Туск під час візиту до Києва, 8 липня 2019 року.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планує візит до Києва "найближчими днями".

Про це, як повідомляє Європейська правда", Дональд Туск заявив у інтерв’ю польським ЗМІ, зокрема телеканалу TVN24.

Дональд Туск планує 15 січня зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, зокрема щоб обговорити візит до Києва.

"Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві", – підкреслив голова уряду Польщі.

Він додав, що хоче, аби вся польська держава діяла солідарно в питаннях України, безпеки і політики щодо Росії.