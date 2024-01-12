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Найближчими днями Дональд Туск планує відвідати Київ

Перед візитом Туск планує зустрітись із президентом Польщі Дудою.

Найближчими днями Дональд Туск планує відвідати Київ
Президент Ради Європейського Союзу Дональд Туск під час візиту до Києва, 8 липня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск планує візит до Києва "найближчими днями".

Про це, як повідомляє Європейська правда", Дональд Туск заявив у інтерв’ю польським ЗМІ, зокрема телеканалу TVN24.

Дональд Туск планує 15 січня зустрітись із президентом Анджеєм Дудою, зокрема щоб обговорити візит до Києва.

"Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві", – підкреслив голова уряду Польщі.

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Він додав, що хоче, аби вся польська держава діяла солідарно в питаннях України, безпеки і політики щодо Росії.

  • В кінці минулого року повідомлялось, що польський прем'єр Дональд Туск під час візиту до Києва планує обговорити, зокрема, питання блокади кордону.
  • Якщо Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни, заявив глава польського уряду Дональд Туск.
  • Очільник польського уряду Дональд Туск переконуватиме польських протестувальників не блокувати польсько-український кордон.
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