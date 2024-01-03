Туск: "Через кілька років Росія може напасти на Європу"

Президент Ради Європейського Союзу Дональд Туск під час візиту до Києва, 8 липня 2019 року.

Як що Європа не зробить правильні висновки з перелаштування російської економіки на воєнні рейки і різко не посилить оборонно-промисловий комплекс, то вже через кілька років РФ може напасти на європейські країни.

Про це заявив глава польського уряду Дональд Туск під час пресконференції в середу у Варшаві, — передає Укрінформ.

Туск зазначив, що заперечення Кремля що її ракета порушила повітряний простір Польщі були очевидними. За його словами, захист повітряного простору і зміцнення східного флангу НАТО на сьогодні є "абсолютно ключовою справою".

Туск разом із главою польської дипломатії Радославом Сікорським підготували заклик про посилення можливостей європейського ОПК "не лише заради якомога швидшої підтримки України" і не лише тому, що "майже вся російська економіка перелаштувалася на воєнну систему озброєння під час війни, а Європа залишається далеко позаду".

Глава польського уряду намагається "мобілізувати" європейські країни, адже Європа наражає себе на безпосередній напад Росії упродовж найближчих кількох років.

"Ніхто не може мати сумніву, що у цій стратегічній перспективі Європа є ціллю російської агресії, і це станеться тоді, коли перевага Росії у військових можливостях буде очевидною", — зазначає Туск.

Відтак стратегічною потребою Туск назвав те, щоб ціла Європа у військовому плані була сильнішою за Росію.