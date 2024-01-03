У Міжнародному суді ООН наступного тижня розпочнеться розгляд позову ПАР проти Ізраїлю

Наступного тижня у Міжнародному суді ООН відбудеться перше засідання за позовом Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у війні проти ХАМАСу у Секторі Гази.
Про це пише The Times of İsrael.
На слуханнях 11 січня представники ПАР викладуть свою справу проти Єрусалиму, а Ізраїль представить свій захист наступного тижня.
Речник ізраїльського уряду оголосив, що представники країни постануть перед судом, щоб захистити позицію Ізраїлю. Він назвав обвинувачення “кривавим наклепом” проти єврейської держави.
Південна Африка у позові заявила, що дії Ізраїлю є “геноцидними за характером, оскільки вони вчиняються з необхідним конкретним наміром… знищити палестинців у Газі як частину ширшої палестинської національної, расової та етнічної групи”.
Ізраїль підписав Конвенцію про геноцид, ухвалену Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, і тому підпадає під юрисдикцію Міжнародного суду, органу ООН, і його рішень. Відповідно до умов конвенції, Ізраїль зобов'язаний направити представників до суду після подання проти нього позову.
- Ізраїль оголосив війну ХАМАС після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших.
- Міністерство охорони здоров'я в Газі, яким керує ХАМАС, стверджує, що з початку війни було вбито понад 22 000 людей. Ці цифри неможливо перевірити незалежно, і, на думку Ізраїлю, вони включають близько 8500 хамасівців, а також цивільних жителів, яких вразили палестинські ракети, що схибили. Ще близько 1000 терористів Єрусалим вбив під час атаки 7 жовтня.