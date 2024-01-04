Королівська щедрість Норвегії

Королівство Норвегія допомагає Україні як потужна геотермальна електростанція — вливає техніку, озброєння та гроші, усю цю кров війни у наші вени.
Це не спишеш на українську діаспору чи зв'язки, як у випадку з Канадою. Саме норвежці закупили Zuzana у Словаччини і поставили нам 22 155 мм Paladin.
M109A3GN — версія початку 1990-х, з навігатором, системою зв'язку, новим стволом від Rheinmetall.
Робочі конячки для наших кадрових бригад, самохідки чудово себе показали.
Саме 11 норвезьких М270 зняли зі зберігання й відправили до Британії на модернізацію, а Лондон отримав можливість віддати нам новіші й із сучасною прошивкою.
Багато в чому потужні й точні реактивні системи зламали хребет супротивникові в секторі Херсона.
У Норвегії в лаві 36 танків — на один танковий батальйон. Нам відсипали вісім машин Leo А4. Це щедрий дарунок.
Королівство спільно з країнами Балтії готує до передачі польовий шпиталь.
Передали або передають близько 1800 малих БпЛА тактичної ланки — непогано для малих груп і на останньому кілометрі.
NASAMS — дві батареї з наявності США вже поставили, ще шість виробляють у Норвегії за гроші США.
Плюс два вогневі взводи NASAMS пообіцяв уряд Норвегії в березні.
І нещодавно, у грудні, Осло обіцяло термінову доставку із запасів країни на 30 млн доларів — під ці передачі й авіацію, імовірно, й ухвалювали згаданий закон.
А ще Литва та її закупівлі на користь ЗСУ.
Промисловість Норвегії, зокрема Kongsberg, озброює Сили оборони швидше, ніж армію Норвегії.
Украй потрібна нам річ — ешелонована оборона від крилатих ракет, баражувальних боєприпасів, дронів.
Нас цікавить NASAMS тому, що комплекс може застосовувати ракети авіаційного базування як ракети ППО. Використовувати ці батареї можна в пасивному режимі через оптичний і термографічний канал, перебуваючи по суті в засідці.
Ракети Raytheon AIM-120 AMRAAM ми можемо отримати і від США й Норвегії, і від численних союзників: Іспанії, Туреччини, Австралії, Нідерландів, Литви.
Це хороша ракета з радіолокаційною головкою, здатна захоплювати ціль на кінцевій ділянці траєкторії без підсвічування, навіть із землі працює до 50 км, так звана модифікація ER.
Як це працює?
NASAMS перебуває у стані радіомовчання й не випромінює, стрибає на запасні позиції за графіком і без. Наводиться на короткий час оптичним каналом або інформацією постів за азимутом і курсом.
Відстрілює різні ракети по ворожих апаратах, що пролітають у секторі.
AMRAAM-ER використовують по сучасних маневрових цілях, ракети малої дальності AIM-9X Sidewinder — наприклад, по тихохідних «шахедах».
Ну і можна розстрілювати численні попередні версії ракет, які мають термін зберігання. Е — економія.
Сотня Mistral 2 і пускові — це також норвежці. Військової ППО в наших умовах багато не буває, і саме маса пусків довела ситуацію до того, що «Орлан-10» став видом на межі вимирання, а замість баків там бачки для омивача.
Триває робота над відвантаженням Cortex Typhon C-UAS: згідно з останніми тенденціями, боротьба з БпЛА — це не тільки придушення частоти, а й щільний вогонь малою зенітною артилерією.
Про переговори щодо протикорабельних ракет ми вже писали.
Норвегія пообіцяла передати 19 винищувачів, два з них уже в Данії, на програмі навчання українських пілотів.
F-16 Норвегії модернізовані до стандарту MLU 6.5.2, що дозволяє їм бити вдосконаленою ракетою AIM-120D AMRAAM і працювати IRIS-T.
Плюс на борту стоять снайперський модуль цілевказання, кориговані бомби сімейства JDAM й інші розширені можливості, включно із сучасними протикорабельними ракетами, контейнерами розвідки, засобами проти РЛС.
Понад 30 тисяч снарядів постачили чи постачають спільно з Данією. Норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів забита замовленнями на шість років уперед.
Дуже потужно для невеликої країни, яка має спільний кордон з РФ.
Можна, звичайно, згадати, що Норвегія, як і Данія, є вірним союзником США, завжди щільно стоїть у фарватері Вашингтона.
А можна згадати і важку окупацію країни у Другій світовій, висадку в Осло та складні бої під Нарвіком. Тоді Норвегія полягла, тому що до останнього зберігала нейтралітет у найбільшому конфлікті.
Німеччина вторглася в країну, потопила британський авіаносець, вибила експедиційний корпус, що висадився на півночі.
І на роки перетворила Норвегію на базу для підводних човнів, мережу аеродромів, створювала там гігантські форти й підземні укриття для субмарин, щоб топити північні конвої.
Звичайно, були жовті зірки для євреїв, табори для учасників опору, уряд колаборантів.
Простий урок — непокаране зло стає сильнішим, стояти осторонь великих військових союзів — не завжди гарна стратегія; якщо засліплені пропагандою люди кажуть, що вони хочуть іти до Варшави й Берліна, то просто повір і не дай їм це зробити.
Дякуємо, норвежці. Ми не забудемо.