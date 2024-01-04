Королівська щедрість Норвегії

Тому уряд вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції норвезької оборонної промисловості Україні » , — заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде.

Підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки. Ми маємо передбачати можливість продовження незаконної агресивної війни.

«У надзвичайній ситуації з безпекою, що виникла внаслідок агресивної війни Росії, дуже важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну.

Королівство Норвегія допомагає Україні як потужна геотермальна електростанція — вливає техніку, озброєння та гроші, усю цю кров війни у наші вени.

Це не спишеш на українську діаспору чи зв'язки, як у випадку з Канадою. Саме норвежці закупили Zuzana у Словаччини і поставили нам 22 155 мм Paladin.

M109A3GN — версія початку 1990-х, з навігатором, системою зв'язку, новим стволом від Rheinmetall.

Фото: armyinform.com.ua M109A3GN на озброєнні окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. САУна озброєнні окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Робочі конячки для наших кадрових бригад, самохідки чудово себе показали.

Саме 11 норвезьких М270 зняли зі зберігання й відправили до Британії на модернізацію, а Лондон отримав можливість віддати нам новіші й із сучасною прошивкою.

Багато в чому потужні й точні реактивні системи зламали хребет супротивникові в секторі Херсона.

У Норвегії в лаві 36 танків — на один танковий батальйон. Нам відсипали вісім машин Leo А4. Це щедрий дарунок.

Королівство спільно з країнами Балтії готує до передачі польовий шпиталь.

Передали або передають близько 1800 малих БпЛА тактичної ланки — непогано для малих груп і на останньому кілометрі.

NASAMS — дві батареї з наявності США вже поставили, ще шість виробляють у Норвегії за гроші США.

Плюс два вогневі взводи NASAMS пообіцяв уряд Норвегії в березні.

Фото: David van Keulen Система ППО NASAMS. Норвегія, 2014. Фото: mil.in.ua Всередині командного пункту системи ППО NASAMS.

І нещодавно, у грудні, Осло обіцяло термінову доставку із запасів країни на 30 млн доларів — під ці передачі й авіацію, імовірно, й ухвалювали згаданий закон.

А ще Литва та її закупівлі на користь ЗСУ.

Промисловість Норвегії, зокрема Kongsberg, озброює Сили оборони швидше, ніж армію Норвегії.

Украй потрібна нам річ — ешелонована оборона від крилатих ракет, баражувальних боєприпасів, дронів.

Нас цікавить NASAMS тому, що комплекс може застосовувати ракети авіаційного базування як ракети ППО. Використовувати ці батареї можна в пасивному режимі через оптичний і термографічний канал, перебуваючи по суті в засідці.

Ракети Raytheon AIM-120 AMRAAM ми можемо отримати і від США й Норвегії, і від численних союзників: Іспанії, Туреччини, Австралії, Нідерландів, Литви.

Це хороша ракета з радіолокаційною головкою, здатна захоплювати ціль на кінцевій ділянці траєкторії без підсвічування, навіть із землі працює до 50 км, так звана модифікація ER.

Фото: Raytheon Technologies AIM-120 D-3: останній варіант випробуваної ракети AMRAAM. : останній варіант випробуваної ракети

Як це працює?

NASAMS перебуває у стані радіомовчання й не випромінює, стрибає на запасні позиції за графіком і без. Наводиться на короткий час оптичним каналом або інформацією постів за азимутом і курсом.

Відстрілює різні ракети по ворожих апаратах, що пролітають у секторі.

AMRAAM-ER використовують по сучасних маневрових цілях, ракети малої дальності AIM-9X Sidewinder — наприклад, по тихохідних «шахедах».

Ну і можна розстрілювати численні попередні версії ракет, які мають термін зберігання. Е — економія.

Сотня Mistral 2 і пускові — це також норвежці. Військової ППО в наших умовах багато не буває, і саме маса пусків довела ситуацію до того, що «Орлан-10» став видом на межі вимирання, а замість баків там бачки для омивача.

Триває робота над відвантаженням Cortex Typhon C-UAS: згідно з останніми тенденціями, боротьба з БпЛА — це не тільки придушення частоти, а й щільний вогонь малою зенітною артилерією.

Cortex Typhon C-UAS

Про переговори щодо протикорабельних ракет ми вже писали.

Норвегія пообіцяла передати 19 винищувачів, два з них уже в Данії, на програмі навчання українських пілотів.

F-16 Норвегії модернізовані до стандарту MLU 6.5.2, що дозволяє їм бити вдосконаленою ракетою AIM-120D AMRAAM і працювати IRIS-T.

Плюс на борту стоять снайперський модуль цілевказання, кориговані бомби сімейства JDAM й інші розширені можливості, включно із сучасними протикорабельними ракетами, контейнерами розвідки, засобами проти РЛС.

Понад 30 тисяч снарядів постачили чи постачають спільно з Данією. Норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів забита замовленнями на шість років уперед.

Дуже потужно для невеликої країни, яка має спільний кордон з РФ.

Фото: EPA/UPG F-16 виступають під час авіашоу на аеродромі Karup Air Field Данські винищувачівиступають під час авіашоу на аеродромі

Можна, звичайно, згадати, що Норвегія, як і Данія, є вірним союзником США, завжди щільно стоїть у фарватері Вашингтона.

А можна згадати і важку окупацію країни у Другій світовій, висадку в Осло та складні бої під Нарвіком. Тоді Норвегія полягла, тому що до останнього зберігала нейтралітет у найбільшому конфлікті.

Німеччина вторглася в країну, потопила британський авіаносець, вибила експедиційний корпус, що висадився на півночі.

І на роки перетворила Норвегію на базу для підводних човнів, мережу аеродромів, створювала там гігантські форти й підземні укриття для субмарин, щоб топити північні конвої.

Звичайно, були жовті зірки для євреїв, табори для учасників опору, уряд колаборантів.

Простий урок — непокаране зло стає сильнішим, стояти осторонь великих військових союзів — не завжди гарна стратегія; якщо засліплені пропагандою люди кажуть, що вони хочуть іти до Варшави й Берліна, то просто повір і не дай їм це зробити.

Дякуємо, норвежці. Ми не забудемо.