ППО України і чорні дні російських ПКС

Це не те, чому можна радіти, але точно можна пишатися нашою протиповітряною обороною.

Звісно, в історії були масштабніші за тоннажем бомбардування, зносили міста. Токіо без усяких атомних бомбардувань (просто фугасами і запальними) зазнало більших втрат, аніж Хіросіма й Нагасакі. Але за кількістю крилатих і балістичних ракет україно-російська війна перша.

Що ж, тепер офіційно: ми переживаємо найбільші в історії бомбардування високоточною зброєю.

Повітряні сили ЗСУ відрапортували, що противник випустив по Україні 7500 ракет різних типів , включно з балістичними і крилатими.

Фото: Повітряні Сили Збройних Сил України Система протиповітряної оборони IRIS-T українських військових. Лютий 2023. Україна.

ППО Сил оборони — номер один, такого бойового досвіду не має ніхто з часів Другої світової.

За два покоління життя ми перші.

Зрозуміло, що в США чи в об'єднаної ППО Європейського Союзу чудова техніка і відмінна підготовка, у разі війни розмажуть будь-якого супротивника. Свого часу вони розгорнули десятки батарей проти Саддама й розгромили Ірак в одні ворота.

У росіян більше батарей і РЛС, більше ракет, але як вони перехоплюють Storm Shadow над Керчю і Севастополем, «Нептуни» над Саками, дрони над перевалкою в Новоросійську, як на замку небо над Саратовом, де ядерні сили, ми бачили.

Фото: EPA/UPG Пожежа на аеродромі «Саки» біля селища Новофедорівка після ракетного удару

А досвіду однозначно більше в нас.

І над Києвом перехопили вже два десятки «Кинджалів» й «Іскандерів» — цього до нас не робив ніхто.

Ніхто не поєднував півтора десятка західних систем і півтора десятка радянських у єдину мережу. «Оси», «Стріли», С-125, «Буки», С-300, Crotale, IRIS-T, NASAMS, Patriot.

Зоопарк як він є.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Але це працює. Досить потужне авіаційне угруповання противника, яке має і контейнери РЕБ, і спеціальні ракети проти радарів Х-31, не в змозі повторити те, що зробили, наприклад, США в Югославії.

При цьому весь зоопарк у нас забезпечує ситуативну поінформованість, маючи різні очі, які то гаснуть, то виходять із тіні, пасивні системи, з транскордонним РЛС-чергуванням з боку партнерів, збереженням управління під пресом ударів анти-РЛС виробів, гелікоптерів радіоелектронної боротьби, наземних станцій перешкод.

Такого досі не робив ніхто на планеті.

Маневр сотнями екіпажів мобільних груп — іракці робили подібне під час засідки на вертолітний батальйон США, коли їм вдалося збити вертоліт і ще 16 пошкодити.

Мішок із малої зенітної артилерії, вогневий кілбокс.

А ось місяцями маневрувати силами і засобами, збивати 33 з 34 баражувальних дронів, валити «Калібри» й «Іскандери-К» — такого ще не було.

Фото: facebook.com/kpszsu Знищена крилата ракета «Калібр»

Крилаті ракети збивали вогнем з баржі, з Gepard, «Шилок» і «Тунгусок». Гелікоптери — «Стугнами», причому двічі один розрахунок (це ДШВ, не ППО, але як гарно відпрацювали).

Засідки, у яких знищили два літаки і два вертольоти радіоелектронної боротьби, убили за 100 км Су-24, що ставив міни в морі. Засідка минулої п’ятниці на ланку, що бомбардувала плацдарм біля Кринків, унаслідок чого маємо три знищені Су-34. У неділю — ще один Су-34 збили на Маріупольському напрямку, також відпрацювали по Су-30 на Одеському напрямку — інформацію про ураження уточнюють.

Підсумки на табло.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зберігаємо своє виробництво — нещодавно керівник «Української бронетехніки» розповів в інтерв’ю про розширення виробництва мінометів, «Новаторів», 10 кабін САУ «Богдана» на місяць, стволи, а це дуже непросте виробництво.

Зберігаємо можливість проводити мобілізацію — як на цей процес впливають прильоти чавуну й «Точок», могли б розповісти грузини, але вони зайняті паралельним імпортом у країну, яка їх бомбардувала.

Збережені логістичні можливості для західних постачань боєприпасів, запасних частин, нафтопродуктів, озброєння, медицини.

Два полки Gepard і 129 тисяч снарядів до них, а втрати — одне влучення «Ланцетом» у ящик для інструментів.

Є світло, вода, тепло, карток немає, дефіциту немає, поїзди курсують. І це у війні проти супротивника з такою кількістю авіації.

Ворог не може масово використовувати чавун і некеровані ракети, інакше від пілотів залишаються уламки шолома й чоботи. А високоточне дороге і потребує електроніки в обхід санкцій.

Фото: тг-канал Народное Сопротивление Украины Шолом російського пілота, Су-24М якого збили під Бахмутом

Літати противнику вкрай незручно — за минулий тиждень він утратив два «граки» від дружнього вогню і внаслідок аварії. До того ж накрили HIMARS вертоліт евакуації. Тепер після потрійного вічного польоту та землі небом охочих кидати крилаті кориговані бомби стане менше.

Попри те, що 500 кг бомби вкрай небезпечні, УМПК все ж точно не JDAM. Якби російські вироби влучали в коло 20 метрів, то багато де ми посипалися б, бо влучання такої бомби — це гарантована загибель усіх у бліндажі, усіх в окопі.

Вирва від авіабомби

Але ні, бо прилітає десятками, а влучає досить рідко.

Загалом, українська ППО виконує величезну роботу.

Багато в чому ці люди і захищають більшість країни від жахіть війни в усьому їхньому первозданному вигляді. Наприклад, коли С-300 вибухає на землі, а лише потім звучить тривога. Коли 500 кг бомба складає панельку, немов картонний будинок, як це було в Бородянці.

Чи можуть росіяни наростити ефективність своєї авіації?

Теоретично.

Якщо зроблять нормальну РЕБ, а не від Ростеху, і станції самоприкриття для кожного літака.

Якщо масово використовуватимуть супутники, що засікають випромінювання радарів, а третину від вильотів робитимуть спеціальні літаки, що ставлять перешкоди і глушать сигнали.

Коли десяток бортів дальньої розвідки РФ висітимуть у повітрі, як зараз висять на західному кордоні очі партнерів, і наводитимуть свої винищувачі, даватимуть цілевказання ракетам.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коли в сектор заходитимуть два десятки декоїв (хибних цілей), потім — хвиля крилатих ракет, а тоді — кілька груп бомбардування, прикриття й літаків на кшталт Prowler, який засліплює частоти й сигнали.

А це зовсім інший наліт на кожного пілота, інший рівень штабів у плануванні, інший рівень технологій. Координація, а не стрілянина по столиці із С-300 — куди впаде, там і бандерівці.

Найближчим часом ми отримаємо від партнерів нові батареї ППО і будемо ставити їх на бойове чергування.

Фото: EPA/UPG

Рік тому Путін обіцяв лускати як горішки старі американські Patriot в Україні. Через рік мінус три бомбардувальники за лічені хвилини і чорна п'ятниця для ПКС.

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