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Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)

Жертв та постраждалих немає.

Окупанти намагалися атакувати Київ балістикою, в області пошкоджено будинки (оновлено)
Фото: АрміяІнформ

Унаслідок атаки окупантів у Київській області пошкоджено житлові будинки. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“Цієї ночі ворог атакував область БпЛА. Уранці продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО”, − йдеться у повідомленні. 

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. 

За оперативною інформацією, вибуховою хвилею пошкоджено 5 приватних житлових будинків. “Зокрема, покрівлі, вибиті вікна. Також є незначні пошкодження господарських приміщень та одного з приватних підприємств”, − додали в ОВА. 

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що приблизно о 8:00 в бік столиці була запущена балістична повітряна ціль, за попередніми даними типу “Іскандер”. 

“Після тривалої паузи в 52 дні, ворог поновив ракетні атаки по Києву!”, − зазначили чиновники.

До Києва ракета не долетіла, сили та засоби протиповітряної оборони знищили її на підльоті до столиці.

Даних про загиблих та постраждалих немає. 

Оновлено. У Повітряних силах підтвердили, що ворог намагався завдати удару по Києві балістикою.

“Якого типу була ракета − балістична “Іскандер-М” чи зенітна керована С-400, згодом з’ясуємо”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі ворог масовано атакував Дніпропетровську область безпілотниками. П'ять з них збили наші оборонці, однак два "шахеди" поцілили по будівлі, є руйнування. 

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