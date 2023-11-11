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За добу армія окупантів зменшилася на 1130 осіб

Кремль втратив ще 25 танків.

За добу армія окупантів зменшилася на 1130 осіб
Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

За добу армія Російської Федерації зменшилася на 1130 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони загалом ліквідували 310650 окупантів.

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Інші втрати окупантів:

  • бойові броньовані машини ‒ 10041 (+24) од,
  • танки ‒ 5342 (+25) од,
  • артилерійські системи – 7527 (+38) од,
  • РСЗВ – 879 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 579 (+1) од,
  • літаки – 322 (+0) од,
  • гелікоптери – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 1559 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 22 (+2) од,
  • підводні човни − 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 9925 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).

Нагадаємо, українські захисники за допомогою дронів знищили у Бахмутському районі російські танки і ППО.

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