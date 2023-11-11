За добу армія окупантів зменшилася на 1130 осіб

Кремль втратив ще 25 танків.

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За добу армія Російської Федерації зменшилася на 1130 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони загалом ліквідували 310650 окупантів.

Інші втрати окупантів:

бойові броньовані машини ‒ 10041 (+24) од,

танки ‒ 5342 (+25) од,

артилерійські системи – 7527 (+38) од,

РСЗВ – 879 (+2) од,

засоби ППО ‒ 579 (+1) од,

літаки – 322 (+0) од,

гелікоптери – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),

крилаті ракети ‒ 1559 (+1),

кораблі/катери ‒ 22 (+2) од,

підводні човни − 1 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 9925 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).

Нагадаємо, українські захисники за допомогою дронів знищили у Бахмутському районі російські танки і ППО.