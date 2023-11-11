За добу армія окупантів зменшилася на 1130 осіб

За добу армія Російської Федерації зменшилася на 1130 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення Сили оборони загалом ліквідували 310650 окупантів.
Інші втрати окупантів:
- бойові броньовані машини ‒ 10041 (+24) од,
- танки ‒ 5342 (+25) од,
- артилерійські системи – 7527 (+38) од,
- РСЗВ – 879 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 579 (+1) од,
- літаки – 322 (+0) од,
- гелікоптери – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5620 (+25),
- крилаті ракети ‒ 1559 (+1),
- кораблі/катери ‒ 22 (+2) од,
- підводні човни − 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 9925 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1069 (+9).
Нагадаємо, українські захисники за допомогою дронів знищили у Бахмутському районі російські танки і ППО.