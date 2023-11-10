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Росіяни атакували на Одещині дачний кооператив та припортову інфраструктуру, - Сили оборони Півдня України

Росіяни влучили у припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом".

Росіяни атакували на Одещині дачний кооператив та припортову інфраструктуру, - Сили оборони Півдня України
Фото: Сили оборони Півдня України

Ввечері 10 листопада, з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські окупанти вдарили по дачному кооперативу у Одеській області ракетою повітряного базування.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

“Літню жінку, яку врятували з-під завалів приватного будинку,  госпіталізовано. Її стан стабільний. Ще двоє літніх чоловіків отримали легкі поранення, їм надано допомогу на місці”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни влучили у припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом".

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Внаслідок удару люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото: Сили оборони Півдня України

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ заявили про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”.

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