Ввечері 10 листопада, з літаків тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, російські окупанти вдарили по дачному кооперативу у Одеській області ракетою повітряного базування.

Про це повідомили Сили оборони Півдня України.

“Літню жінку, яку врятували з-під завалів приватного будинку, госпіталізовано. Її стан стабільний. Ще двоє літніх чоловіків отримали легкі поранення, їм надано допомогу на місці”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни влучили у припортову інфраструктуру, імовірно, надзвуковим "Оніксом".

Внаслідок удару люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото: Сили оборони Півдня України

Фото: Сили оборони Півдня України

Нагадаємо, кіберфахівці СБУ заявили про затримання на Одещині коригувальниці, яка наводила російські ракети на “зерновий коридор”.