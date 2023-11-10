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За даними росіян, на тимчасово окупованих територіях України діють 5 тисяч інформаторів Сил Оборони, - ЦНС

ЦНС закликав повідомляти про склади та техніку окупантів.

За даними росіян, на тимчасово окупованих територіях України діють 5 тисяч інформаторів Сил Оборони, - ЦНС
Фото: Центр національного спротиву

Попри репресії, примушення до співпраці, депортацію та обмеження прав та свобод росіяни не змогли взяти під контроль мешканців захоплених територій.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

За російськими даними, на тимчасово окупованих територіях діють понад 5 тис. інформаторів Сил Оборони.

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“Ворог вважає, що зможе всіх виявити та покарати, але ці сподівання побудовані на ілюзії, адже в Москві досі не розуміють, що вони лише мить в історії наниз земель й ця мить добігає кінця”, - йдеться у повідомленні. 

ЦНС закликав повідомляти про склади та техніку окупантів і тим самим наближати момент звільнення тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у Маріуполі рух спротиву підірвав автомобіль місцевого “поліцейського” у день їхнього професійного “свята”.

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