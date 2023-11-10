Правоохоронці підозрюють мешканців Харківщини у роботі на окупантів

28-річний чоловік ймовірно працював на Росію з липня по вересень минулого року.

Поліцейські повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканцю Харківської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполції у Харківській області.

“Він займався веденням журналу відвідувачів та охороняв у нічний час адміністративну будівлю “Кіндрашівського територіального відділу тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 28-річний чоловік виконував ці функції з липня по вересень минулого року.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з РФ після захоплення частини Харківської області. Ним виявився колишній інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів. Під час тимчасової окупації міста він підтримав російських загарбників і погодився очолити створене ворогом місцеве "газорозподільне підприємство".