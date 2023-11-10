Окупанти обстріляли село Новорайськ на Херсонщині. Одна людина загинула, п’ятеро поранених

Сьогодні російська армія обстріляла селище Новорайськ Херсонської області. Наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за уточненою інформацією, внаслідок російського обстрілу Новорайська постраждали шестеро людей. Травми, несумісні з життям, отримав 61-річний чоловік.

Четверо людей госпіталізовані до медзакладу у стані середньої тяжкості. Це 56-річний чоловік та троє жінок, 66, 36 та 66 років. Ще одній місцевій жительці 55 років медичну допомогу надали на місці.

Нагадаємо, у п’ятницю 10 листопада окупанти обстріляли село Тягинка та поранили 67-річну жінку. Постраждалу доставили до медичного закладу для надання допомоги. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Також сьогодні близько 10:30 ранку російська армія атакувала з артилерії Кіндійку. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав вибухову травму та поранення спини. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.