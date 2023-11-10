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Росіяни обстрілюють житлові будинки та будівлю коксохімічного заводу в Авдіївці, – Штупун

Ситуація на заводі наразі під контролем.

Росіяни обстрілюють житлові будинки та будівлю коксохімічного заводу в Авдіївці, – Штупун
Фото: EPA/UPG

Російські військові продовжують обстрілювати будівлі Авдіївського коксохімічного заводу та житлові будинки в Авдіївці. Вчора внаслідок авіаудару по багатоквартирному будинку загинули двоє людей.

Про це повідомив в ефірі телемарафону речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, загиблі – чоловік та жінка. Їхні тіла перебувають під завалами будинку. Сьогодні о 12 годині ворог знову наніс авіаудар та вів обстріли з РСЗВ.

Росіяни цілять по житлових будинках та будівлі Авдіївського коксохімічного заводу. Ситуація на заводі наразі під контролем.

Загалом у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" ворог завдав за добу 21 авіаудару, провів 47 бойових зіткнень і здійснив 877 артобстрілів. Росіяни проявляли активність переважно в Донецькій області.

Окупанти вели штурмові дії на південний схід від Новокалинового, в районі Авдіївки, Первомайського, де за добу було відбито дев'ять атак.

За словами Штупуна, вночі росіяни намагаються перекидати групи піхоти на передову, щоб "заповнити прогалини" та поповнити втрати. Не дає спокою ворог і захисникам Мар'їнки та Новомихайлівки, де Сили оборони відбили понад 25 атак.

На Шахтарському напрямку противник намагався штурмувати південніше Золотої Ниви та Старомайорського, зазнав втрат і відійшов. Крім того, українські воїни відбили чотири атаки росіян у районі Вербового та Роботиного (Запорізька область).

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Раніше британське Міноборони заявило, що попри невдалі спроби оточити Авдіївку, керівництво РФ продовжує демонструвати готовність зазнати значних втрат серед особового складу заради незначних територіальних вигод.

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