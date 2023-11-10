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85% російських фейків, спрямованих на українських біженців, припадає на Польщу, - VoxCheck

Людей, зокрема, залякують тим, що у країнах, які їх приймають, не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору.

85% російських фейків, спрямованих на українських біженців, припадає на Польщу, - VoxCheck
Фото: prm.ua

На Польщу припадає 85% російських фейків, спрямованих на українських біженців.

Про це повідомила керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко під час міжнародної конференції «Відбудова України: про людей і для людей», передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

За її словами, біженців залякують тим, що у країнах, які їх приймають, людям не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору. Також українців лякають різноманітними формами експлуатації і тим, що у них можуть забрати дітей, аби передати європейським сім’ям.

Дослідниця додала, що при цьому Росія навмисно використовує гендерну дезінформацію. Пропагандисти атакують емоційними повідомленнями жінок, які становлять більшість вимушених мігрантів.

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Нагадаємо, минулого місяця Європейський Союз офіційно продовжив тимчасовий захист для біженців із України до 4 березня 2025 року.

Ірландія планує надавати державне житло новим біженцям з України лише на три місяці.

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