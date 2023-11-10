85% російських фейків, спрямованих на українських біженців, припадає на Польщу, - VoxCheck

Людей, зокрема, залякують тим, що у країнах, які їх приймають, не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору.

На Польщу припадає 85% російських фейків, спрямованих на українських біженців.

Про це повідомила керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко під час міжнародної конференції «Відбудова України: про людей і для людей», передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

За її словами, біженців залякують тим, що у країнах, які їх приймають, людям не зможуть допомогти, а умови життя будуть ледь не на рівні концтабору. Також українців лякають різноманітними формами експлуатації і тим, що у них можуть забрати дітей, аби передати європейським сім’ям.

Дослідниця додала, що при цьому Росія навмисно використовує гендерну дезінформацію. Пропагандисти атакують емоційними повідомленнями жінок, які становлять більшість вимушених мігрантів.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський Союз офіційно продовжив тимчасовий захист для біженців із України до 4 березня 2025 року.

Ірландія планує надавати державне житло новим біженцям з України лише на три місяці.