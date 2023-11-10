Ще двох українських дітей вдалося повернути додому, – Єрмак

Бабуся дітей звернулася до українського омбудсмена з проханням про сприяння у переїзді із Криму разом з неповнолітніми.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в межах реалізації затвердженого плану дій Президента Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще двох українських дітей. Це Єгор та Валерія, 2009 та 2015 років народження. Вони приїхали разом з бабусею.

“Ці діти народилися в Криму та опинилися під опікою бабусі у зв’язку зі смертю батька та позбавленням батьківських прав їх матері. Враховуючи те, що молодша онука не є кровною родичкою бабусі, оформлення відповідних документів тривало певний час, що не дозволяло раніше виїхати з окупованого Криму”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після повномасштабного вторгнення росіян активізувався тиск окупаційної адміністрації на осіб, які дотримуються проукраїнських поглядів. Бабуся ухвалила рішення виїхати з Криму разом з дітьми. Вона звернулася до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням про сприяння у переїзді разом з неповнолітніми.

Єрмак повідомив, що українська команда допомогла родині виїхати до України. Була розроблена легенда, яку родина використовувала при контактах з представниками окупаційної влади та спецслужб країни-агресора. Зараз вони вже у Києві.

Нагадаємо, нещодавно викрадений росіянами 17-річний Богдан Єрмохін попросив Зеленського повернути його в Україну. Адвокатка хлопця попросила президента про "особистий контроль”.

Також зазначимо, що 9 листопада очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Дітей повернули разом із їхніми родинами.