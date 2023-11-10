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Отримав 15 років тюрми агент ФСБ, який "провів" до околиць Києва 128 одиниць військової техніки росіян, – СБУ

Серед бойової техніки – танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

Отримав 15 років тюрми агент ФСБ, який "провів" до околиць Києва 128 одиниць військової техніки росіян, – СБУ
Фото: СБУ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії він "провів" на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. Мова йде про танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Ця бойова техніка входила до складу "передових" підрозділів окупаційних угруповань РФ, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку. За час війни вищезгадана колона ворожих військ була знищена українськими захисниками.

Фото: СБУ

При цьому сам російський агент після "супроводу" окупантів повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону. Так, за вказівкою російської спецслужби він збирав розвіддані про дислокацію та наявне озброєння Сил оборони на території області.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у результаті спецоперації у серпні 2022 року. У затриманого було вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Фото: СБУ

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Серед основних його завдань було забезпечення "навігації" військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав ворожого агента винним за чч. 1 та 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) та призначив йому 15 років тюрми. Розслідування проводили за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, СБУ заявила про знешкодження “розконсервованої” агентурно-бойової групи ФСБ, яка готувала диверсії на об’єктах ЗСУ та Міноборони на Київщині.

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