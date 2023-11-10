Суд залишив нардепа Шуфрича під вартою ще на два місяці

Сьогодні, 10 листопада, Печерський районний суд у Києві продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Нестору Шуфричу у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Він перебуватиме в СІЗО до 15 грудня включно.

Нагадаємо, 11 жовтня Київський апеляційний суд залишив нардепа Шуфрича під вартою. У вересні СБУ прийшла до нього з обшуками. Депутат фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним обранцем, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

15 вересня Печерський районний суд Києва на два місяці заарештував Шуфрича. При цьому для нього не передбачили можливість внесення застави.