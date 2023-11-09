Звільнений з посади голови Тернопільської облради Головко оскаржуватиме рішення депутатів у суді

Звільнений з посади голови Тернопільської облради Михайло Головко подав позов до суду, щоб визнати незаконним рішення депутатів.

Як повідомляє "Суспільне", справу розглядатиме Тернопільський окружний адміністративний суд. Позов надійшов туди 5 листопада.

"Враховуючи те, що 26 жовтня відбувалося в стінах обласної ради, є прямим порушенням норм законодавства України, статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування, тому, відповідно, є всі підстави, щоб оскаржити це рішення. Я, звісно, цим скористався не заради того, що мені потрібна посада, а просто має бути верховенство права і всі мають дотримуватися закону", - сказав Головко, якого влітку затримали на отриманні хабара.

Депутат додав, що на депутатів начебто тиснув керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш. За словами Головка, він був готовий "скликати сесію, прийти і доповідати, виступити перед депутатами, багатьом подякувати, але, на жаль, вони цього дуже боялися".

Нагадаємо, у червні голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови військово-цивільної адміністрації затримали під час одержання хабара. Неправомірну вигоду вони вимагали у бізнесмена, який займався волонтерством і допомагав армії.

Згодом ВАКС відмовився відсторонити Головка від посади. Тож депутати зібралися на сесію і провели таємне голосування щодо звільнення голови. Головко на засідання не з'явився.