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Відібравши у громад військовий ПДФО, парламент позбавив їх можливості допомагати захисникам, - Кличко

Мер Києва зазначив, що всі міста й так платять в держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ - 60%.

Відібравши у громад військовий ПДФО, парламент позбавив їх можливості допомагати захисникам, - Кличко

Рішення парламенту про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів фактично позбавить громади можливості допомагати військовим. Це рішення особливо вдарить по невеликих населених пунктах. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати Збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Забравши у міст і селищ військовий ПДФО (ще й заднім числом), Верховна Рада, уряд демонструють, що центральна влада не впоралася з фінансуванням армії. І тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету», - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що всі міста й так платять в держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ - 60%. Крім того, за його словами, всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад.

При цьому Віталій Кличко наголосив, що місцева влада й надалі повинна турбуватися про мешканців громад і допомагати захисникам.

«Ми повинні й робити все для допомоги ЗСУ, й не допустити занепаду в наших містах, містечках та селищах», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює Віталій Кличко, звернулась до центральної влади щодо збереження «військового» ПДФО у місцевих бюджетах та загалом 64% ПДФО. Вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб зруйнує систему оборони країни, йшлося у зверненні АМУ.

 

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