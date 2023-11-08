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Шмигаль офіційно отримав від посла ЄС звіт Єврокомісії

Глава уряду додав, що наступним кроком України є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС.

Шмигаль офіційно отримав від посла ЄС звіт Єврокомісії
Катаріна Матернова і Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль офіційно отримав від посла ЄС в Україні Катаріни Матернової звіт Єврокомісії щодо України в межах Пакету розширення ЄС.

Про це йдеться в дописі Шмигаля в соцмережах.

Документ рекомендує розпочати перемовини про вступ України в Євросоюз.

"Сьогоднішня оцінка є вкрай важливою у контексті визначення наших подальших кроків на євроінтеграційному шляху. Менш ніж за півтора року ми реалізували низку важливих структурних реформ. Паралельно Уряд провів селф-скринінг національного законодавства", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду додав, що наступним кроком України є підготовка до кінця року Національної програми адаптації законодавства України до актів права (acquis) ЄС.

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Нагадаємо, президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія офіційно рекомендує почати процес переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Фон дер Ляєн зазначила, що Україна робить зусилля на шляху реформ. Наступну оцінку її поступу нададуть у березні 2024.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення ЄК, сказав, що вже в грудні "ми очікуємо на політичне рішення від Європейської ради".

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