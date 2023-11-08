Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Герой України Ігор Гордійчук, який очолював Київський військовий ліцей, перейшов у Національний університет оборони
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Від вибуху невідомого предмета загинув помічник Залужного Геннадій Частяков
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Закиди Зеленського у сторону Генерала Залужного сигналізують про розкол в українському керівництві, – NYT
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Зеленський розповів, чи піде на другий президентський термін
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Ізраїль — Газа: Макрон у дипломатичному шпагаті
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Чим ворог планує воювати у 2024 році?
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Закон про «забрати»: місцеві громади залишать без військового ПДФО
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
Майор Частяков загинув від вибуху гранати, яку йому подарував колега, – Клименко
ГоловнаПолітика

Арахамія анонсував призначення нового голови Фонду держмайна України

За його словами, розглянуть кандидатуру голови Рівненської ОВА. 

Арахамія анонсував призначення нового голови Фонду держмайна України
Віталій Коваль
Фото: Віталій Коваль у Facebook

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.

За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Про це Арахамія написав у Telegram.

"Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль", – написав він.

Раніше Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів, але не сказав, якого. 

Фонд держмайна України до 5 вересня очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони. Очікувалося, що Фонд очолить Ольга Піщанська, яка була головою Антимонопольного комітету. Втім, її кандидатуру на розгляд так і не внесли. 

Коваль став головою Рівненської ОВА ще в 2019 році. У 2020 "Слуга народу" висунула його як кандидата в мери Рівного, однак переміг тоді кандидат від "Євросолідарності" Олександр Третяк, що тепер усунутий від посади міського голови за корупційне правопорушення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies