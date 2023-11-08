Арахамія анонсував призначення нового голови Фонду держмайна України

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.

За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Про це Арахамія написав у Telegram.

"Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль", – написав він.

Раніше Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів, але не сказав, якого.

Фонд держмайна України до 5 вересня очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони. Очікувалося, що Фонд очолить Ольга Піщанська, яка була головою Антимонопольного комітету. Втім, її кандидатуру на розгляд так і не внесли.

Коваль став головою Рівненської ОВА ще в 2019 році. У 2020 "Слуга народу" висунула його як кандидата в мери Рівного, однак переміг тоді кандидат від "Євросолідарності" Олександр Третяк, що тепер усунутий від посади міського голови за корупційне правопорушення.