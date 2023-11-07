Єврокомісія може рекомендувати почати перемовини про членство України з певними умовами, – Bloomberg

Європейська комісія збереться сьогодні, щоб остаточно ухвалити рішення про те, чи рекомендувати офіційно розпочати переговори про членство України, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що очікується позитивний результат для Києва, але з винесенням певних умов.

ЄК, ймовірно, порекомендує державам-членам розпочати офіційні переговори після завершення реформ та ухвалення законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також “деолігархізації” та лобіювання.

Остаточне формулювання висновку ще не погоджено.

Висновок комісії, який буде опублікований 8 листопада, мають схвалити держави-члени, коли лідери ЄС зустрінуться в грудні на саміті. Якщо вони офіційно “дадуть зелене світло” переговорам, виконавчий орган блоку розпочне технічну роботу з підготовки процесу вступу. Вона передбачає складання дорожньої карти та перевірку рівня відповідності між європейським та українським законодавствами паралельно із завершенням Києвом майбутніх реформ.

Проте навіть у цьому разі переговори займуть роки, оскільки шлях до членства довгий і складний. Хорватія була останньою країною, що приєдналася до блоку, і розгляд її заявки тривав 10 років, перш ніж Загреб було офіційно прийнято у 2013 році.

Нагадаємо, у червні минулого року ЄС визначив сім кроків, які Києву необхідно було зробити, щоб просунутися вперед у процесі вступу до блоку. Як написало Радіо Свобода, Україна завершила чотири з цих етапів, які стосуються судової системи, незалежності ЗМІ та відмивання грошей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зараз перебуває із візитом в Брюсселі, де проведе перемовини з комісарами ЄС перед оприлюдненням звіту Єврокомісії про виконання Україною рекомендацій.