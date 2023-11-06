Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід

Печерський районний суд Києва у понеділок обрав запобіжний захід депутату Олександру Дубінському у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. Це цілодобовий домашній арешт, – пише Суспільне.

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Йому потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Прокурор попросив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, адже як нардеп не підлягає мобілізації. А ще Дубінський може впливати на свідків.

Нагадаємо, СБУ повідомили нардепу Дубінському про підозру в організації схеми для ухилянтів. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити “потрібних людей” у систему “Шлях” нібито як волонтерів.