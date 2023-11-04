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Урсула фон дер Ляєн назвала заходи, які Україні ще необхідно зробити для повного завершення “семи кроків до ЄС”

Президентка Єврокомісії назвала цю ціль досяжною і зазначила, що Україна вже виконали її на понад 90%. 

Урсула фон дер Ляєн назвала заходи, які Україні ще необхідно зробити для повного завершення “семи кроків до ЄС”
Урсула фон дер Ляєн
Фото: ОПУ

Сьогодні, 4 листопада, під час виступу у Верховній Раді президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала заходи, які Україні необхідно зробити для повного завершення “семи кроків до ЄС”. 

Текст виступу оприлюднила пресслужба Єврокомісії.

“Ви досягли великих успіхів, набагато більших, ніж хтось очікував від країни, яка перебуває у стані війни. Ви проводите глибокі реформи, водночас ведете повномасштабну війну. Ціль справді досяжна. Продовжувати ще більше зміцнювати свої антикорупційні зусилля, прийняти закон про лобіювання, зміцнити рамки декларування активів у двох аспектах і звернутись до решти рекомендацій Венеціанської комісії щодо національних меншин, включаючи освіту – це заходи, які необхідно повністю виконати. Сім кроків. Ви можете це зробити. І зробити це можна швидко. Ви вже виконали понад 90%. І ми продовжуватимемо надавати всю необхідну технічну та політичну підтримку”, - сказала президентка Єврокомісії. 

Вона висловила впевненість, Україна зможете досягти своєї амбітної мети: тобто вже цього року прийняти історичне рішення про відкриття процесу переговорів про вступ.

Нагадаємо, сьогодні під час спільної пресконференції Володимир Зеленський запевнив главу Єврокомісії, що Україна виконує всі рекомендації щодо вступу до ЄС, а також не чекає послаблень з боку Євросоюзу. 

У кінці жовтня Зеленський заявив, що Україна майже реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС. Зокрема, Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів).

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