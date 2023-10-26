Зеленський підписав закон про PEP-ів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів).

Це видно з інформації у картці законопроєкту, розміщеній на сайті парламенту.

20 жовтня проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб направили на підпис Президента. 26 жовтня документ повернули з його підписом.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за цей закон 17 жовтня. Документ встановлює пожиттєвий статус політично значущої особи, а не трирічний. Водночас він посилює відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Цей закон є однією з вимог МВФ а також ЄС для початку переговорів про членство у блоці. Головною новацією стало те, що відтепер топпосадовці, держслужбовці категорії А і їхні родичі матимуть довічний статус РЕР. Нардепи спершу хотіли залишити фінмоніторинг для них лише впродовж трьох років після перебування на посаді, однак змінили норму в остаточній редакції. Також пропонували окремий реєстр РЕР і нагляд тільки після того, як Україна стане членом ЄС.