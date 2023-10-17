Рада ухвалила законопроєкт про PEP-ів, що є однією з вимог МВФ

Законопроєкт також був вимогою ЄС для початку переговорів про членство України.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про посилення фінансового моніторингу щодо політично значущих осіб (PEP-ів).

За проголосували 276 депутатів. Фото результатів голосування опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Документ встановлює пожиттєвий статус політично значущої особи, а не трирічний. Водночас посилює відповідальність банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.

Затверджена до другого читання редакція, за словами депутата, зараз відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Нагадаємо, що до цього законопроєкту раніше включили правку, що могла б унеможливити вступ України до Євросоюзу. Йдеться про правку "слуги" Максима Бужанського, згідно з якою набуття чинності закону відкладалося до вступу України в ЄС. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін при цьому припускав, що з такою поправкою Україну до Євросоюзу не візьмуть, і що саме це і є метою Бужанського.

Керівник фракції "Слуга народу" Арахамія ініціював повторне засідання профільного комітету щодо цього законопроєкту. На повторному засіданні комітету скандальну правку прибрали і документ став відповідати нормам.

Цей законопроєкт у вересні в першому читанні ухвалила Верховна Рада. Депутати проголосували за допрацьовану версію – №9269-д "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»".

Документ передбачає створення реєстру політично значущих осіб або PEP-ів. У Раді говорили, що законопроєкт є однією з вимог МВФ та умовою для відкриття перемовин про членство України в Євросоюзі.

Політично значущі особи – фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють функції.