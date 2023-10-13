Арахамія заявив, що комітет ВР схвалив законопроєкт про PEP без урахування вимог ЄС (доповнено)

Голова фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив, що профільний комітет схвалив редакцію законопроєкту про політично значущих осіб, яка не відповідає вимогам наших партнерів з ЄС.

Він ініціюватиме перегляд редакції документу до другого читання. Про це Арахамія написав у Теlegram.

"Це неприйнятно для нас, буду ініціювати повторне засідання комітету для перегляду редакції законопроекту до другого читання", – сказав він.

Які саме ухвалені норми є неприйнятними він не уточнив. Профільним комітетом для цього документу є податковий. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін згодом у своєму Telegram уточнив, що йдеться про поправку "слуги” Максима Бужанського, якою набуття чинності закону відкладається до вступу України в ЄС.

Шабунін припустив, що з такою поправкою Україну до ЄС не візьмуть, і що саме це і є метою Бужанського.

"Нагадаю, що до початку великої війни Бужанський публічно просував російські наративи. А після – зосередився на протидії євроатлантичній інтеграції України", – написав він.

Цей законопроєкт у вересні в першому читанні ухвалила Верховна Рада. Депутати проголосували за допрацьовану версію – №9269-д "Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»".

Документ передбачає створення реєстру політично значущих осіб або PEP-ів. У Раді говорили, що законопроєкт є однією з вимог МВФ та умовою для відкриття перемовин про членство України в Євросоюзі.

Політично значущі особи – фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють функції.