Зеленський: я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль

Президент Володимир Зеленський закликав всіх лідерів відвідати Ізраїль.

Про це він сказав у Брюсселі перед засіданням у “форматі Рамштайн”.

“Я пригадую перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Це була найстрашніша трагедія, багато людей загинуло. Було дуже важливо не відчувати себе наодинці. Відчуття підтримки може допомогти вам урятувати вашу країну, людей і життя. Ось чому я закликаю всіх лідерів відвідати Ізраїль і продемонструвати свою підтримку людям. Я кажу не про якісь інституції, а про підтримку людей, які постраждали від терористичних атак і вмирають сьогодні”, - сказав Зеленський.

Нагадаємо, МЗС Ізраїлю опублікувало список країн, чиї громадяни постраждали від нападу ХАМАС. У списку вбиті, взяті в полон та зниклі безвісти.

Зазначимо, що у списку вказані два вбиті українці, але нещодавно МЗС України повідомило про третю жертву серед громадян України.