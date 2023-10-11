Головне за ніч та ранок середи, 11 жовтня: 108 бойових зіткнень, 34 знищених ворожих танки, відбиті атаки ворога під Авдіївкою

108 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, Зеленський в Брюсселі, черговий "Рамштайн", події на Близькому Сході.

Президент Володимир Зеленський сьогодні відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, зустрінеться із генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

"Уперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Маю важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн – учасниць цієї потужної коаліції. Вдруге з початку повномасштабної війни проведу переговори в Брюсселі з Прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Головне – наш спільний захист свободи та людей", – повідомив Зеленський.

Столтенберг на брифінгу перед заходами сказав, що підтримка України з боку НАТО стосуватиметься протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 108 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема й діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку противник силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізував наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, поліпшили тактичне положення західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

Минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 9 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та станцію РЕБ противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 11 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 820 російських окупантів, 34 танки, 91 бронемашину, 18 артилерійських систем. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні майже 284 000 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі російські загарбники обстрілювали Нікопольщину. З важкої артилерії гатили по районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Постраждала 78-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу. Лікуватиметься вона амбулаторно", - зазначив він.

У Нікополі понівечені дві адмінбудівлі, комунальне підприємство і гуртожиток. Пошкоджені п'ять багатоквартирних будинків.

НАК "Нафтогаз" забезпечить природним газом усіх споживачів. Більшість договорів вже підписано.

Про це в інтерв`ю LB.ua заявив голова правління НАК Олексій Чернишов.

"Попередній опалювальний сезон був для нас дуже нервовим. З огляду на те, що ми накопичували додатковий об’єм газу протягом зими, звертаючись також до наших міжнародних партнерів. На початку зими нам вдалося забезпечити +1 млрд кубометрів газу завдяки підтримці країн G7, ЄБРР. Ми усвідомлюємо, що об’єктивно попередня зима була досить теплою… Ми ж витратили менші об’єми через кліматичні умови", - зазначив він.

За словами Чернишова, до цієї зими "Нафтогаз" готується відповідально.

Як саме – в нашій новині, а також в інтерв’ю, де є ще багато корисної інформації.

Правоохоронці встановили, що російську ракету по кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, повідомляє Офіс Генпрокурора.

5 жовтня близько 13:25 російські військові завдали ракетного удару по с. Гроза Куп’янського району. Зафіксовано влучання ракети «Іскандер-М» у місцеве кафе, де проходив поминальний обід. 53 мирних мешканці загинуло, ще 6 отримали поранення.

Правоохоронці встановили осіб, які навели російську ракету на цивільний об‘єкт. Ними виявились двоє рідних братів – 23-річний та 30-річний мешканці с. Гроза, які перед деокупацією Харківщини втекли на територію РФ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури складено повідомлення про підозру 23-річному та 30-річному братам за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Докладніше – в новині.

В Ізраїлі кількість жертв від нападу терористів ХАМАС станом на ранок 11 жовтня склала щонайменше 1200. Про це з посиланням на дані публічного мовника KAN повідомляє Jerusalem Post.

Кількість поранених ізраїльтян, згідно з тими ж даними, зросла до 3000. Опізнання загиблих триває.

Ізраїльська армія повідомила, що атакувала ще понад 200 терористичних цілей у районі Алі-Фуркан у Газі.

Загалом за час дії операції "Залізні мечі", впровадженої після нападу ХАМАС 7 жовтня, ізраїльська сили атакували близько 450 цілей в Газі. Під час повітряних атак були вражені і будинки та лікарні. Ізраїль закликав людей із сектора Гази виїхати до Єгипту.

У Палестині загинули щонайменше 900 людей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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