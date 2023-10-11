Кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей

В Ізраїлі кількість жертв від нападу терористів ХАМАС станом на ранок 11 жовтня склала щонайменше 1200. Про це з посиланням на дані публічного мовника KAN повідомляє Jerusalem Post.

Кількість поранених ізраїльтян, згідно з тими ж даними, зросла до 3000. Опізнання загиблих триває.

Ізраїльська армія повідомила, що атакувала ще понад 200 терористичних цілей у районі Алі-Фуркан у Газі.

Загалом за час дії операції "Залізні мечі", впровадженої після нападу ХАМАС 7 жовтня, ізраїльська сили атакували близько 450 цілей в Газі. Під час повітряних атак були вражені і будинки та лікарні. Ізраїль закликав людей із сектора Гази виїхати до Єгипту.

У Палестині загинули щонайменше 900 людей.

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС вдарили по Ізраїлю тисячами ракет та вторглися в прикордонні райони. Уряд держави оголосив, що тепер вона перебуває в стані війни. Ізраїль звільнив захоплену терористами територію і тепер атакує ворожі цілі в Секторі Гази.

По ізраїльській території учора стріляли і з Сирії. До того на ізраїльську територію вторглися особи з Лівану. ЦАХАЛ у відповідь вдарив по спостережній вежі "Хезболли".

Військовий кабінет Ізраїлю зараз має вирішити, чи почнеться сухопутна операція Армії оборони на територію Сектору Гази. Водночас кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів.