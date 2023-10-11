На Закарпатті стався землетрус
На Закарпатті стався землетрус
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
ХАМАС заявив, що відкритий до переговорів з Ізраїлем
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
На 76-му році життя померла співачка та народна артистка України Ніна Матвієнко
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Радбез ООН не зміг засудити напад ХАМАСу на Ізраїль
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
Суддя Верховного суду, яка отримує пожиттєві мільйонні виплати від держави, має російське громадянство
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
ЗМІ: Росія вдарила по морському газопроводу Baltic Connector між Фінляндією та Естонією, пошкоджено інтернет-кабель
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
ГоловнаСвіт

Кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей

У Палестині загинули щонайменше 900 людей.

Кількість жертв у Ізраїлі склала близько 1200, поранені ще 3000 людей
Фото: EPA/UPG

В Ізраїлі кількість жертв від нападу терористів ХАМАС станом на ранок 11 жовтня склала щонайменше 1200. Про це з посиланням на дані публічного мовника KAN повідомляє Jerusalem Post.

Кількість поранених ізраїльтян, згідно з тими ж даними, зросла до 3000. Опізнання загиблих триває.

Ізраїльська армія повідомила, що атакувала ще понад 200 терористичних цілей у районі Алі-Фуркан у Газі. 

Загалом за час дії операції "Залізні мечі", впровадженої після нападу ХАМАС 7 жовтня, ізраїльська сили атакували близько 450 цілей в Газі. Під час повітряних атак були вражені і будинки та лікарні. Ізраїль закликав людей із сектора Гази виїхати до Єгипту. 

У Палестині загинули щонайменше 900 людей.

Нагадаємо, що 7 жовтня терористи ХАМАС вдарили по Ізраїлю тисячами ракет та вторглися в прикордонні райони. Уряд держави оголосив, що тепер вона перебуває в стані війни. Ізраїль звільнив захоплену терористами територію і тепер атакує ворожі цілі в Секторі Гази.

По ізраїльській території учора стріляли і з Сирії. До того на ізраїльську територію вторглися особи з Лівану. ЦАХАЛ у відповідь вдарив по спостережній вежі "Хезболли".

Військовий кабінет Ізраїлю зараз має вирішити, чи почнеться сухопутна операція Армії оборони на територію Сектору Гази. Водночас кінцева мета Ізраїлю – потрапити у будь-яку точку, де нині розміщуються осередки терористів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies