Частину резервістів Ізраїль перекинув до кордонів Лівану та Сирії

"Ми бачимо там певну активність та рухи", - зазначили в Силах оборони країни.

Частину призваних резервістів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) перекинули на північ країни – до кордонів Лівану та Сирії.

Про це в ексклюзивному коментарі LB.ua заявила речниця Сил оборони Ізраїлю Маша Міхельсон.

«За перші 48 годин ми призвали 300 тис. резервістів. Частина з них була направлена, зокрема, й на північ, щоби у разі чого і там фронт був готовий до опору. Я не буду розповідати деталі розвідувальних даних, однак ми бачимо там певну активність та рухи. Ми готові», – сказала речниця.

Разом з тим вона зазначила, що нині не вбачає ризику того, що Іран може піти у пряме протистояння з Ізраїлем.

«На даний момент, я не бачу такого ризику. У мене немає конкретної інформації про те, що Іран замовив чи дав наказ ХАМАС атакувати Ізраїль. Проте наївно думати, що влада Ірану прокинулось о 6:30 ранку суботи і було в абсолютному шоці від того, що відбулося», – зазначила Міхельсон.

Нагадаємо, нещодавно Маша Міхельсон повідомляла, що угруповання ХАМАС закликає арабів в інших країнах приєднатися до війни з Ізраїлем у прагненні знищити якомога більше ізраїльтян.

Зокрема, ХАМАС закликав Хезболлу на півночі, ізраїльських арабів і палестинців у Лівані, Сирії та окрузі Юдеї та Самарії втрутитися в цю війну.

Арабське видання Asharq Al-Awsat із посиланням на джерела повідомило, що проіранські збройні формування в Сирії почали вербувати найманців для підтримки ХАМАС. На півдні Сирії бойовики Хезболли та «Сирійського опору за звільнення Голанських висот» перевели свої підрозділи у стан підвищеної готовності для протистояння армії Ізраїлю. Також ізраїльські Сили оборони повідомляли, що Іран роками фінансував та навчав бойовиків ХАМАС.

США вважають цю державу співучасницею нападу палестинського угрупування на Ізраїль 7 жовтня.

Тим часом ліванська шиїтська партія “Хезболла” не має наміру залишатися осторонь конфлікту між загонами палестинського опору та армією Ізраїлю. Про це голова виконкому партії Гечем Сафіддін заявив на масовому мітингу у ліванській столиці Бейрут,