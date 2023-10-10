На такий крок генерали пішли через конфлікт із міністром оборони Маріушем Блащаком.

Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал Раймунд Анджейчак і командувач військами оперативного призначення генерал Томаш Пйотровський подали заяви про відставку, передає Rzeczpospolita.

За інформацією видання, на такий крок генерали пішли через конфлікт із міністром оборони Маріушем Блащаком. У травні цього року Блащак звинуватив командувача оперативного штабу в халатності - йдеться про те, що Пйотровський не повідомив про російську ракету, яка торік у грудні порушила повітряний простір Польщі. Міністр також був незадоволений тим, як генерал провів пошуки тієї ракети.

Опісля напруга між Блащаком і Пйотровським лише зростала. Дійшло до того, що Міноборони маргіналізувало роль оперативного командування - міністр передав завдання Генштабу Збройних сил країни.

10 жовтня відбулося засідання Бюро національної безпеки Польщі, на якому розглядали відставку обох генералів, а також ситуацію в Ізраїлі та евакуацію звідти поляків.

Президент Польща Анджей Дуда ухвалив рішення призначити нових командувачів. Генштаб очолюватиме тепер Веслав Кукула, а оперативні війська - Мацей Кліш.

Нагадаємо, минулого місяця змінився очільник Об’єднаного комітету начальників штабів армії США - замість Марка Міллі став Чарльз Браун.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.