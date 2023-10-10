ЄС передумав заморожувати допомогу Палестині через атаку ХАМАСу

У понеділок Європейський Союз відмовився від рішення про призупинення допомоги палестинцям у відповідь на напад ХАМАСу на Ізраїль, пише Reuters.

Низка країн ЄС поскаржилися на те, що виконавча влада блоку “перейшла межу”.

Плутанина почалася після того, як вчора єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї заявив, що Європейська комісія переглядає всю свою допомогу на розвиток палестинцям на суму 691 мільйон євро. У дописі на соцплатформі X Варгеї також повідомив, що всі виплати були “негайно призупинені”.

Ця заява викликала невдоволення серед багатьох урядів ЄС, які застерігали, що припинення фінансування зашкодить палестинському цивільному населенню. У них також виникли сумніви, чи Комісія має повноваження приймати таке рішення.

Заяву про припинення фінансування також стала несподіванкою, оскільки посадовці заявили раніше того ж дня, що допомога палестинцям буде обговорюватися на екстреній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у вівторок.

За словами дипломатів, Іспанія, Португалія, Люксембург та Ірландія публічно висловили занепокоєння, тоді як інші країни зробили це за лаштунками.

“Наше розуміння полягає в тому, що немає жодних правових підстав для такаго одностороннього рішення окремим уповноваженим, і ми не підтримуємо призупинення допомоги”, − сказав речник міністерства закордонних справ Ірландії.

Через п'ять годин після публікації Варгеї в соціальних мережах Комісія опублікувала заяву, яка підтверджує, що вона почала перевірку термінової допомоги, але також заявивши, що “оскільки виплат не передбачено, призупинення виплат не буде”.

Потім глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель ще більше заплутав ситуацію, заявивши, що ЄС не припинятиме “належні платежі” − одразу після того, як Комісія заявила, що жодних платежів не передбачено. Комісія відмовилася пояснити цю невідповідність, але заявила, що гуманітарна допомога, яка відокремлена від фондів розвитку, далі буде надаватися.

У заяві йдеться, що перевірка проводиться з метою “гарантувати, що жодне фінансування ЄС побічно не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль”.

“Бойовики ХАМАС убили близько 900 ізраїльтян і викрали десятки унаслідок найбільш смертоносного вторгнення з часів війни Судного дня 50 років тому, що спонукало Ізраїль відповісти найбільшим бомбардування Гази за всю історію, унаслідок якого загинуло понад 680 людей”, − пише Reuters.

Безлад у ЄС відображає давні розбіжності всередині блоку з 27 країн щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, попри те, що його члени об'єдналися, щоб засудити суботній напад.

Німеччина та Австрія заявили раніше в понеділок, що вони призупиняють палестинцям допомогу з розвитку, тоді як інші країни, такі як Італія, заявили, що призупинення їхньої допомоги не підлягає обговоренню.

Європа є одним із основних джерел допомоги окупованим Ізраїлем палестинським територіям, де, за оцінками ООН, близько 2,1 мільйона людей потребують гуманітарної допомоги, зокрема мільйон дітей. Загальний обсяг допомоги ЄС, виділеної палестинському народу у рамках бюджетних асигнувань на 2022 рік, становив 296 мільйонів євро.

“Ані Єврокомісія, ані Німеччина, ані Австрія не робили різниці між Газою, палестинським анклавом, яким керує ХАМАС, і набагато більшим Західним берегом, яким керує підтримувана Заходом Палестинська адміністрація на чолі з президентом Махмудом Аббасом, чия партія ФАТХ є суперником ХАМАСу”, − зазначає видання.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у вівторок, що його уряд виступає проти припинення допомоги Євросоюзу Палестині. Він закликав не плутати ХАМАС, який є в списку терористичних угруповань ЄС, з палестинським населенням. Його заяву підтримало міністерство закордонних справ Франції.